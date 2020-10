Da una biografia sulla vita del principe Filippo emerge un misterioso messaggio, celato all’interno dell’anello di nozze della Regina d’Inghilterra.

Come forse già saprete, Filippo di Edimburgo regalò una fede nuziale alla Regina Elisabetta, praticamente a costo zero. E a distanza di decenni, attraverso una biografia ufficiale scritta sulla vita del duca di Edimburgo, si scopre che questo anello, però, nasconde un segreto.

Sapevamo già che la fede nuziale fosse stata ricavata partendo da una pepita d’oro, offerta come dono di nozze a Filippo, da parte del popolo del Galles. Grazie alla nuova biografia scritta da Ingrid Seward, Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, emergono nuovi dettagli finora mai rivelati su questo anello.

La fede nuziale regalata dal principe Filippo alla Regina Elisabetta

Il matrimonio tra il principe Filippo ed Elisabetta II avvenne il 20 novembre del 1947. In quegli anni il regno doveva fare ancora i conti con il costo della Seconda Guerra Mondiale, e le nozze reali furono, perciò, tenute seguendo un basso profilo. D’altra parte, le finanze della corona sono spesso messe a dura prova, anche di recente per via dell’emergenza Coronavirus i conti reali sono in rosso.

Regina Elisabetta

A ciò si unisce il fatto che lo stesso Filippo non percepiva uno stipendio elevato, pur essendo un ufficiale della marina britannica. Per poter, quindi, donare a sua moglie un degno pegno d’amore, Filippo dovette ricorrere a quello che potremmo definire un astuto stratagemma.

Per suggellare la loro promessa d’amore, Filippo portò in dono a Elisabetta un anello unico. Il futuro duca di Edimburgo, fece, infatti, realizzare un anello su misura. Per crearlo, furono usati i diamanti provenienti da quella che era stata la tiara di sua madre, la principessa Alice di Battenberg. La tiara era stata a sua volta un regalo di nozze, ricevuto in dono dalla principessa da parte dello Zar Nicola II e della Zarina Alessandra.

In seguito, quando arrivò il giorno delle nozze, Filippo utilizzò la pepita d’oro ricevuta in dono per poter forgiare l’anello nuziale. Quello che però era rimasto segreto finora, è il fatto che il principe fece anche incidere una frase segreta al suo interno.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo custodiscono il segreto

L’anello di nozze è l’unico gioiello dal quale la Regina Elisabetta non si separa mai. La frase incisa all’interno della fede è stata, quindi, vista solamente dai due sposi.

REGINA ELISABETTA

Come riportato dalla Seward, autrice della biografia ufficiale del Principe Filippo “Gli unici che conoscono la frase segreta sono Elisabetta II, suo marito, e il gioielliere che l’ha incisa”.