Farwest, anticipazioni di venerdì 6 giugno su Rai 3: ospiti del programma di Salvo Sottile

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Farwest del 6 giugno su Rai 3: Salvo Sottile indaga su droghe, Firenze in crisi e il caso Nada Cella.

su Rai 3 alle 21.25 Salvo Sottile torna con una nuova puntata di Farwest. Il programma d'inchiesta affronta anche questa volta temi attuali e delicati, spaziando dalle droghe tra i giovanissimi alla trasformazione del centro storico di Firenze, fino a un misterioso di Nada Cella. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di venerdì 6 giugno.

Farwest: un viaggio tra le nuove droghe su Rai 3

La prima parte della puntata è dedicata a un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante: le nuove droghe. Tra queste, spicca la cosiddetta “coca rosa“, una sostanza che sta prendendo piede tra i giovanissimi e nei locali notturni. Salvo Sottile e la sua squadra compiono un’indagine che si addentra nei luoghi del divertimento dove queste sostanze vengono consumate, portando alla luce testimonianze inedite.

Ma non è solo la “coca rosa” a preoccupare. La puntata documenta anche l’aumento dell’uso illecito di psicofarmaci, ottenuti grazie a ricette false e assunti in quantità pericolose. L’inchiesta mostra come questi farmaci siano diventati parte integrante del panorama delle sostanze stupefacenti, con conseguenze devastanti per i più giovani.

La crisi commerciale a Firenze e il mistero di Nada Cella

La seconda inchiesta della serata si concentra sul centro storico di Firenze, dove tra gennaio e settembre 2024 hanno chiuso 700 negozi. Una trasformazione che sta cambiando il volto della città, sempre più dominata da bar e ristoranti, il cosiddetto “mangificio“. Farwest indaga su cosa si cela dietro questa evoluzione: lavoro nero, discriminazioni di genere e molestie sessuali.

A chiudere la puntata, il programma torna su uno dei più enigmatici cold case italiani: l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari. In studio, ospite di Salvo Sottile sarà la criminologa Roberta Bruzzone, che commenterà anche le ultime rivelazioni sul caso Garlasco.