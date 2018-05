Fare shopping aumenta il buonumore: chi compra di più vive più a lungo!

Come ridurre stress e ansia? Fare shopping aumenta il buonumore e, secondo alcuni studi, chi compra di più vive più a lungo!

Lo shopping mania esiste e descrive perfettamente tutte quelle persone che sentono sempre la necessità di spendere ogni qualvolta sono in giro, anche solo a fare una passeggiata. Impossibile resistere davanti ad un abito che desideri da tanto e anche un semplice oggetto per la casa può essere utile da acquistare. Ogni volta che metti piede dentro ad un negozio, esci sempre con una busta in mano, un lungo scontrino e il portafoglio più leggero. E se scoprissi che fare shopping aumenta il buonumore e riduce stress e ansia? E, soprattutto, come reagiresti alla notizia che a dirlo è un vero studio scientifico?! Le tue tasche ne risentiranno eccome, ma chi compra molto vive più a lungo (più povero, ma vive comunque di più!).

Perché fare shopping fa bene

Se le persone accanto a te si lamentano del tuo potere di trasformare i soldi in scontrini, ora hai una buona scusa per contrattaccare: lo shopping fa bene ed è veramente terapeutico e a dirlo è la scienza!

Difatti, secondo uno studio condotto dal Taiwan’s National Health Research Institute fare shopping allevia ansia e tensione. In collaborazione con la Monash University, i ricercatori taiwanesi ed australiani hanno esaminato 1.900 volontari di entrambi i sessi di oltre 65 anni e in perfetta forma fisica. A tutti i volontari hanno proposta una domanda: “Quanto shopping hai fatto negli ultimi 5 anni?” e ognuno di loro doveva rispondere con “tanto”, “poco”, “mai”.

I risultati hanno dichiarato che, nel lasso di tempo dal ’98 al 2008, circa il 48% si è recato a fare shopping raramente, il 13% una volta a settimana, il 22% fino a 4 volte a settimana e il 17% quasi tutti i giorni! Con i dati ottenuti con registri di morte relativi al decennio hanno potuto riscontrare i benefici dello shopping sulla longevità. La percentuale di mortalità di coloro che hanno fatto shopping quasi tutti i giorni era inferiore del 28% rispetto agli altri.

Dallo studio condotto sulle 1.900 persone è stata tratta una conclusione: lo shopping influenza positivamente lo stile di vita e offre benessere psicofisico.

