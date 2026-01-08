FantaSanremo 2026, al via le iscrizioni: regolamento, bonus e malus, quote e novità

Tutto pronto per il FantaSanremo 2026: scopriamo il regolamento, i bonus e i malus, le quote e tutte le novità di quest’anno.
Anche quest’anno, puntuale come un orologio svizzero, è stato pubblicato il regolamento del FantaSanremo 2026. Tra quote, bonus e malos, si possono creare e modificare le squadre fino a lunedì 23 febbraio. Scopriamo tutte le novità, quanti baudi si hanno a disposizione e i punteggi più ambiti.
FantaSanremo 2026: il regolamento e le novità
Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, andrà in scena dal 24 al 28 febbraio, e con esso anche l’ormai celebre FantaSanremo. Le iscrizioni al concorso si sono aperte mercoledì 7 gennaio e proseguiranno fino al 23 febbraio, ultima giornata in cui si potranno creare o cambiare le proprie squadre. Il regolamento di quest’anno non è troppo diverso dalle precedenti edizioni, ma ci sono alcune novità che bisogna assolutamente conoscere.
Innanzitutto, ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, con i quali creare una squadra composta da 7 artisti. La formazione da schierare deve avere 5 Titolari, 2 Riserve e 1 Capitano. Si potranno creare massimo 5 squadre e partecipare a un massimo di 25 Leghe. La novità più importante riguarda proprio la formazione, che può essere modificata scambiando titolari e riserve solo in due occasioni: la serata Cover, in scena il 27 febbraio, e la finale, in onda il 28 febbraio.
FantaSanremo 2026: bonus e malus
Per quanto riguarda i Bonus, nel 2026 non poteva che esserci una sezione dedicata al Maestro Beppe Vessicchio, scomparso improvvisamente lo scorso 8 novembre. Nello specifico: 10 punti se il maestro d’orchestra indossa un papillon o se il conduttore o il co-conduttore pronuncia la celebre frase “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio”; 20 punti se due direttori dirigono contemporaneamente l’orchestra oppure se il direttore dà il tempo con “Pronti, partenza, via”.
Immancabili i Bonus ad personam, che coinvolgono i cantanti in gara, i bonus e malus serali, quelli Premium ideati con gli sponsor del FantaSanremo, gli Extra e i giornalieri segreti. A dare più punti, neanche a dirlo, sono i Premi (+30) e alcuni colpi di scena, come l’invasione di palco non programmata (+30) e la standing ovation dell’orchestra (+30).
Per quanto riguarda i Malus, invece, non potevano mancare i classici: cadute sulla scalinata (-30), inciampi durante l’esibizione (-10), fischi di disapprovazione della platea dell’Ariston (-30), discorsi o battute discriminatorie (-30) e canzone o artista squalificati (-100).
Le quote del FantaSanremo 2026:
Di seguito, tutte le quote del Fantasanremo 2026:
- Arisa 16 baudi
- Bambole di pezza 14 baudi
- Chiello 13 baudi
- Dargen D’Amico 16 baudi
- DitonellaPiaga 13 baudi
- Eddie Brock 14 baudi
- Elettra Lamborghini 14 baudi
- Enrico Nigiotti 13 baudi
- Ermal Meta 16 baudi
- Fedez & Masini 17 baudi
- Francesco Renga 13 baudi
- Fulminacci 14 baudi
- J-Ax 13 baudi
- LDS & Aka7even 15 baudi
- Leo Gasmann 14 baudi
- Levante 15 baudi
- Luché 15 baudi
- Malika Awayne 15 baudi
- Mara Sattei 14 baudi
- Maria Antonietta & Colombre 13 baudi
- Michele Bravi 15 baudi
- Nayt 14 baudi
- Patty Pravo 13 baudi
- Raf 13 baudi
- Sal Da Vinci 13 baudi
- Samurai Jay 14 baudi
- Sayf 13 baudi
- Serena Brancale 15 baudi
- Tommaso Paradiso 17 baudi
- Tredici Pietro 13 baudi