FantaSanremo 2026, al via le iscrizioni: regolamento, bonus e malus, quote e novità

Tutto pronto per il FantaSanremo 2026: scopriamo il regolamento, i bonus e i malus, le quote e tutte le novità di quest’anno.

Anche quest’anno, puntuale come un orologio svizzero, è stato pubblicato il regolamento del FantaSanremo 2026. Tra quote, bonus e malos, si possono creare e modificare le squadre fino a lunedì 23 febbraio. Scopriamo tutte le novità, quanti baudi si hanno a disposizione e i punteggi più ambiti.

FantaSanremo 2026: il regolamento e le novità

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, andrà in scena dal 24 al 28 febbraio, e con esso anche l’ormai celebre FantaSanremo. Le iscrizioni al concorso si sono aperte mercoledì 7 gennaio e proseguiranno fino al 23 febbraio, ultima giornata in cui si potranno creare o cambiare le proprie squadre. Il regolamento di quest’anno non è troppo diverso dalle precedenti edizioni, ma ci sono alcune novità che bisogna assolutamente conoscere.

Innanzitutto, ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, con i quali creare una squadra composta da 7 artisti. La formazione da schierare deve avere 5 Titolari, 2 Riserve e 1 Capitano. Si potranno creare massimo 5 squadre e partecipare a un massimo di 25 Leghe. La novità più importante riguarda proprio la formazione, che può essere modificata scambiando titolari e riserve solo in due occasioni: la serata Cover, in scena il 27 febbraio, e la finale, in onda il 28 febbraio.

FantaSanremo 2026: bonus e malus

Per quanto riguarda i Bonus, nel 2026 non poteva che esserci una sezione dedicata al Maestro Beppe Vessicchio, scomparso improvvisamente lo scorso 8 novembre. Nello specifico: 10 punti se il maestro d’orchestra indossa un papillon o se il conduttore o il co-conduttore pronuncia la celebre frase “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio”; 20 punti se due direttori dirigono contemporaneamente l’orchestra oppure se il direttore dà il tempo con “Pronti, partenza, via”.

Immancabili i Bonus ad personam, che coinvolgono i cantanti in gara, i bonus e malus serali, quelli Premium ideati con gli sponsor del FantaSanremo, gli Extra e i giornalieri segreti. A dare più punti, neanche a dirlo, sono i Premi (+30) e alcuni colpi di scena, come l’invasione di palco non programmata (+30) e la standing ovation dell’orchestra (+30).

Per quanto riguarda i Malus, invece, non potevano mancare i classici: cadute sulla scalinata (-30), inciampi durante l’esibizione (-10), fischi di disapprovazione della platea dell’Ariston (-30), discorsi o battute discriminatorie (-30) e canzone o artista squalificati (-100).

Le quote del FantaSanremo 2026:

Di seguito, tutte le quote del Fantasanremo 2026: