Bam Bam di Banfy, il significato della canzone: “Me so’ ‘nnamurat’, che aggia fa’?”

Bam Bam del cantante sinti neomelodico Banfy, nata in collaborazione con Sheridan, è virale sui social: ecco il testo e il significato.

Ritmo orecchiabile e divertente, testo in dialetto napoletano che entra subito in testa: stiamo parlando di Bam Bam di Banfy. Una canzone registrata in uno studio casalingo, eppure diventata virale sui social: scopriamo il significato e il testo.

Bam Bam di Banfy: il significato della canzone

Uscita nel mese di aprile del 2025, Bam Bam vede collaborare il cantante sinti Banfy, all’anagrafe Valentino Casagrande, con Sheridan. Il brano, diventato famoso grazie ai social, TikTok in primis, è arrivato a occupare i primi posti delle classifiche, compresa la Viral 50 Italia di Spotify. Il significato è piuttosto banale, ma il ritmo neomelodico e il dialetto napoletano hanno contribuito al successo.

“Me so’ ‘nnamurat’, che aggia fa’?

Con lo sguardo mi ubriacherà

Dice ca vo’ bbene sulo a me

Sulo a me, sulo a me pe’ sempe“.

A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di perdere la testa per la persona sbagliata? Magari vi ha promesso mari e monti, addirittura un matrimonio da sogno con prole al seguito, ma dopo qualche mese vi siete ritrovati con un pugno di mosche. Inutili gli avvertimenti degli altri, proprio come succede al protagonista di Bam Bam.

“Lei non è sincera, lassala stà

Dice che vo’ bbene sulo a te

Chiama a me doppo mezzanotte“.

Se non si è coinvolti in prima persona è facile sparare sentenze, così come è semplice parlare con il senno di poi. Ciò che spesso è impossibile è rendersi conto dell’errore mentre lo si sta vivendo. Bam Bam di Banfy racconta di una “strega malefica” a cui è impossibile resistere, d’altronde: “Me so’ ‘nnamurat’, che aggia fa’?“.

Ecco il video di Bam Bam di Banfy:

Bam Bam di Banfy: il testo della canzone

Sinti, compagn, bam, bam

Lei m’ha fatt’ ‘nnamurà da quella sera là

A me me piace, è tropp’ bona…

Continua per il testo integrale