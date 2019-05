Dal libro di Massimo Gramellini è stato tratto l’omonimo film, uscito al cinema nel 2016. Scopriamo insieme tutte le frasi più belle di Fai bei sogni!

Le vicende ruotano intorno alla vita di un bambino di 9 anni, Massimo, che perde improvvisamente la mamma dopo l’ultimo augurio una sera, con “fai bei sogni”. Attraverso flashback nel futuro si vede la nuova vita di Massimo, ormai cresciuto, che solo attraverso la ricerca e le sue doti da giornalista riesce a scoprire cosa è successo alla mamma molti anni prima.

La trama raccontata nel romanzo autobiografico di Massimo Gramellini è stato scelto da Marco Bellocchio per produrre un film qualche anno dopo l’uscita del libro. Nel cast della pellicola anche Valerio Mastandrea e Berenice Bejo.

In occasione della prima visione in tv del film prevista per giovedì 23 maggio 2019 su Rai Tre, ecco che vi proponiamo le frasi più belle del film Fai bei sogni.

Fai bei sogni: frasi sull’amore

• “Non ho capito mai niente di te. Però sì, ti ho voluto bene. Sulla fiducia“.

• “Non essere amati è una sofferenza grande, però non la più grande. La più grande è non essere amati più“.

• “Non so se in amore vince chi fugge, ma di sicuro chi perde rimane dov’è: immobile“.

• “Non esiste momento più bello, all’inizio di una storia, di quando intrecci le dita in quelle dell’altra persona e lei te le stringe. Ti stai affacciando su un mare di possibilità“.

• “Protesi le labbra verso le sue, ma non dovetti compiere l’intero percorso perché me le trovai addosso a metà strada. Sapevano di bei sogni“.

Le frasi di Fai bei sogni sulla vita

• “In fondo la mia vita è la storia dei tentativi che ho fatto di tenere i piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo“.

• “La felicità non è figlia del mondo, ma del nostro modo di rapportarci a esso. Non dipende dalla ricchezza, dalla salute e neanche dall’affetto di un’altra persona. Dipende solo da noi“.

• “Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene. Continuerà a mandarti dei segnali disperati, come la noia e l’assenza di entusiasmo, confidando nella tua ribellione“.

• “Pur di non fare i conti con la realtà preferiamo convivere con la finzione, spacciando per autentiche le ricostruzioni ritoccate o distorte su cui basiamo la nostra visione del mondo“.

• “Preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere. Completamente vivi“.

