Dopo Twitter, anche su Facebook e Instagram arriva la spunta blu a pagamento. Con un prezzo differente per Android e iOS, il servizio non consente solo di verificare la propria identità. Vediamo come funziona, cosa garantisce e, soprattutto, quanto costa.

Anche su Facebook e Instagram, come accaduto settimane fa su Twitter, è arrivata la spunta blu. Mark Zuckerberg ha deciso di seguire le orme di Elon Musk e ha introdotto il programma Meta Verified. Ovviamente, si tratta di un servizio a pagamento, che soltanto gli utenti che sborseranno un tot di euro al mese potranno ottenere. Quanti hanno uno smartphone con sistema Android dovranno pagare 13,99 euro ogni 30 giorni, mentre coloro che posseggono un iPhone dovranno corrispondere 16,99 euro. La cifra è diversa perché parte di essa va direttamente a Google e Apple.

La spunta blu su Facebook e Instagram, oltre ad essere una specie di distintivo di identità controllata, garantisce “maggiore protezione dai furti d’identità attraverso un monitoraggio proattivo dell’account“. Lo scopo, come ha chiarito Meta, è “impedire il furto dell’identità di persone con un pubblico online in crescita“. Non solo, gli utenti avranno anche a disposizione una specie di call center dedicato, “con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all’account” (per un primo momento solo in lingua inglese) e “funzioni esclusive per esprimersi“, come le emoticon inedite per le Storie.

Per attivare la spunta blu sui social in questione non bisogna fare altro che andare sul sito dedicato, entrare con l’account relativo ad uno dei due social e scegliere il metodo di pagamento. A questo punto, dovete caricare la foto di un documento di identità valido e fare un breve video selfie per confermare di essere chi si dichiara.

Cosa succede a chi ha già la spunta blu?

Una domanda sorge spontanea: cosa succede a quanti hanno già la spunta blu? Da Meta hanno assicurato che “non ci saranno cambiamenti per gli account già verificati“. Questo significa che “manterranno il loro badge verificato gratuitamente“, che “conferma l’autenticità del profilo e stabilisce che l’account è stato verificato con un documento d’identità“.