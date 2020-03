In molti si chiedono se sia possibile ritoccare foto su Facebook automaticamente, come già accade su Google Foto.

Sono in arrivo importanti novità per tutti gli utenti che utilizzano Facebook attraverso un dispositivo Android. Come già accade per Google Foto, in cui le immagini vengono migliorate automaticamente, adesso sembrerebbe che anche il social network di Mark Zuckerberg stia testando un miglioramento istantaneo degli scatti pubblicati all’interno della propria piattaforma.

A rivelarlo è una fonte molto autorevole che già parecchie volte ha dimostrato di azzeccare alcuni piccoli o grandi “spoiler” di tutte le novità nel mondo del web.

Se così fosse saremmo davanti ad un’innovazione importante, soprattutto per i social media manager che sono sempre alla ricerca di applicazioni per modificare foto su Facebook per migliorarne la qualità.

Foto ritoccate su Facebook: i test sono iniziati

A rivelare tutto questo ci ha pensato Jane Manchun Wong, di professione programmatrice particolarmente esperta di reverse engineering. Analizzando il codice della propria applicazioni, installata su un dispositivo Android, ha infatti notato come la piattaforma stia attualmente testando questa funzionalità.

La donna statunitense ha deciso di rivelare tutto questo su Twitter per condividere questa informazione con tutti i suoi follower:

Facebook for Android is working on offering auto adjustments for feed photos pic.twitter.com/DyYwu5yRo3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 24, 2020

Che cosa cambierà, dunque, nella sostanza per tutti gli utenti?Sostanzialmente nulla.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, infatti, Facebook modificherà e andrà a migliorare tutti i difetti di uno scatto, correggendo, ad esempio, alcune pecche legate alla luce oppure se il tutto è sovraesposto, andando a fare un aggiustamento in termini di messa a fuoco o eliminando il più possibile l’effetto “mosso”.

L’utente finale, però, non dovrà cambiare di una virgola il proprio modo di agire all’interno del social network blu: lo strumento lavorerà sottotraccia e consegnerà un prodotto qualitativamente migliore a tutti.

Al momento, tuttavia, non sappiamo quando verrà rilasciato definitivamente: non conosciamo nemmeno se vedrà mai la luce! Spesso, infatti, questi test falliscono ed il tutto finisce nel dimenticatoio.

Nel frattempo, però, gli utenti possono continuare ad aggiungere sticker, cornici, testo o altri disegni personalizzando le proprie foto su Facebook con questi strumenti.

Dopo Facebook Dating, dunque, Mark Zuckerberg fornisce continuità alle proprie innovazioni, nella speranza che il tutto venga anche esteso ad Instagram.

