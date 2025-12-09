Un messaggio notturno sul telefono di Benedetta Parodi manda in panico Fabio Caressa. Ecco il retroscena inaspettato raccontato dal telecronista.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi formano una delle coppie più solide e amate della televisione italiana. Proprio per questo, un episodio raccontato dal telecronista nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan ha stupito molti: una storia nata nel cuore della notte, quando un messaggio inatteso sul telefono della moglie ha mandato Caressa nel panico per qualche ora. Un dettaglio, soprattutto, ha acceso dubbi che fino a quel momento non aveva mai preso in considerazione. Dall’incredulità alla domanda diretta, passando per un piccolo colpo di scena domestico: ecco cosa è accaduto davvero.

Il messaggio che ha spiazzato Fabio Caressa

La scena si svolge mentre tutti dormono. Fabio Caressa sente vibrare il telefono della moglie Benedetta Parodi e, ancora assonnato, legge un messaggio che lo gela: “Amore, atterrato a Hong Kong”. Fin qui, potrebbe sembrare un errore di destinatario. Ma il particolare davvero strano è un altro: l’sms arriva da un contatto salvato semplicemente come “B.”.

Da lì, racconta Caressa, la mente è partita da sola: “Nella mia testa è iniziato un film. Chi è questa B? Perché scrivere “amore”?”. All’alba, decide di affrontare subito la questione: “Appena si è svegliata le ho chiesto: “Chi sarebbe questo B.?””. Benedetta Parodi, disorientata, non capisce di cosa stia parlando il marito: nessuna chat, nessun messaggio precedente. E allora Fabio le mostra lo schermo. La risposta, però, non è affatto quella che lui aveva immaginato.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa – www.donnaglamour.it

Il colpo di scena finale: tutto era un enorme equivoco

Per chiarire ogni dubbio, Benedetta Parodi prende in mano la situazione e chiama quel numero misterioso. Il telefono risulta irraggiungibile, ma il giorno dopo la verità viene a galla: si tratta del padre di una bambina conosciuta in vacanza, anche lei di nome Benedetta. E quel “B.” era stato salvato velocemente in rubrica senza pensarci troppo.

La conduttrice ride ancora al ricordo: “Ero tranquillissima, non capivo davvero cosa stesse succedendo. Io pensavo: ma dov’è il problema?”. Caressa, invece, ammette: “Eh, beata te. Io mi stavo già agitando”.

Un equivoco da commedia romantica che si è concluso con una risata e ha mostrato, ancora una volta, la forza di una coppia capace di affrontare tutto con sincerità e ironia.