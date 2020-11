Scopri 5 interessanti eventi a Milano da seguire a distanza.

Indubbiamente il raggiungimento dei 18 anni, il fatidico passaggio dall’adolescenza alla maggiore età, è uno dei momenti più importanti della propria vita. Fin da piccoli, si sogna una festa stratosferica, balli sfrenati e brindisi fino a tarda notte in compagnia degli amici più cari. Purtroppo però la pandemia dovuta al Coronavirus ha stravolto le nostre abitudini e cambiato la nostra vita, almeno per il momento.

A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile creare assembramenti: inoltre i diversi locali presenti a Milano attualmente sono chiusi. Milano, la città della movida per eccellenza, si deve fermare. Anche cinema, musei e teatri sono attualmente chiusi. Ma la città non si ferma e trasforma tutti i suoi meravigliosi eventi in una versione del tutto nuova e moderna, con programmi e palinsesti in streaming e digitale.

Le feste ai tempi del covid

Festa

Sono moltissimi i musei e i teatri milanesi che hanno aderito alle raccolte di Google Art & Culture grazie al quale si possono visitare le sale virtualmente e osservare nel dettaglio le loro splendide opere. Ovviamente, oltre ai musei milanesi, sono presenti anche i musei italiani e internazionali con le loro opere provenienti da ogni parte del mondo. Si potranno visitare e scoprire molteplici raccolte tematiche di opere divise per epoca, i vari artisti, i soggetti ritratti e i loro luoghi di provenienza.

Eventi digitali e streaming

Alla FABBRICA DEL VAPORE in questo periodo viene proposta la mostra: “FRIDA KAHLO – IL CAOS DENTRO”. Un vero e proprio percorso sensoriale, altamente tecnologico che immerge completamente il visitatore nella vita della grande artista.

All’HANGAR BICOCCA invece, viene proposta una mostra virtuale dove la protagonista è TRISHA BAGA. Riunisce ben cinque installazioni video alla scoperta della relazione del corpo con l’evoluzione della tecnologia visiva, ripercorrendo le opere dell’artista.

Il TEATRO ARCIMBOLDI si reinventa con due mostre virtuali. La prima è dedicata a “CLAUDE MONET – THE IMMERSIVE”, che ripercorre le opere del grande maestro impressionista francese. L’altra mostra “UNKNOWN – STREET ART EXIBITION” presenta le opere dei più importanti artisti di strada di tutti i tempi.

Anche i grandi eventi si reinventano e non si fermano, come BOOKCITY MILANO 2020 giunto alla sua XI edizione. Ripropone tutti i suoi 180 eventi in calendario in streaming per affrontare due tematiche molto importanti: “I TALENTI DELLE DONNE” e “TERRA NOSTRA”.

La cultura e il divertimento a Milano non si ferma ma si reinventa!

