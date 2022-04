Tutto quello che c’è da sapere su Eva Robin’s, ovvero Roberto Maurizio Coatti: l’attrice italiana che ha scelto di appartenere al genere femminile.

Fin dall’esordio come cantante ha scelto di appartenere al genere femminile facendosi conoscere con lo pseudonimo di Cassandra. Oggi si fa chiamare Eva Robin’s ed è diventata un personaggio noto del piccolo schermo. Nata il 10 dicembre 1958, sotto il segno del Sagittario, Eva Robin’s era nota con il nome Roberto Coatti fino a quando non ha deciso di cambiare genere. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita, pubblica e privata.

Eva Robin’s: la biografia e la carriera

L’infanzia di Eva Robin’s l’ha raccontata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me. Ecco le sue parole in merito: “Mi chiamavo Roberto, Robertino. Per la mia mamma ero il bambino più bello del mondo. Mia madre è l’uomo che non sono stata io: è stata tosta, l’ho vista solo due volte in gonna, dava del filo da torcere. È stata la prima pecora nera della famiglia“.

Si sceglie il nome di Eva per via della somiglianza che gli amici le dicono di avere con la compagna di Diabolik, la ladra Eva Kant. Il suo cognome, invece, deriva da quello dello scrittore Harold Robbins.

La sua carriera da questo momento in avanti si svolge prettamente nel cinema, ma l’esordio nel mondo dello spettacolo di Eva Robin’s è nella musica: negli ultimi anni ’70 accompagna la famigerata Amanda Lear in tour facendole da corista. In seguito inciderà due singoli: Discho Phanter e La rosa.

Oltre alle piccole produzioni minori cui partecipa agli inizi della propria carriera, Eva Robin’s prende parte al film thriller Tenebrae del genio dell’horror Dario Argento.

Nel 1991 la partecipazione dell’attrice al programma Primadonna, trasmissione prevista nella la fascia oraria della prima serata, scatenò non poche polemiche da parte della comunità cattolica italiana. Le capacità e il tono sobrio della Robin’s durante il programma smorzarono ben presto tutte le polemiche a riguardo. In merito a questa esperienza ha raccontato a Oggi è un altro giorno: “Non collaboravo più, perché la troppa popolarità mi stava distruggendo“.

In seguito lavora sia nel cinema che a teatro, senza dimenticare la tv, anche con Moana Pozzi. È ospite fissa nel 2017 a Matrix Chiambretti su Canale 5 e conduce Rivoluzione Gender su Cielo nello stesso anno.

Eva Robin’s: la vita privata

La Robin’s ha più volte espresso il proprio parere a riguardo alle tematiche sessuali. In particolare ha confessato di non essersi mai sottoposta a nessun intervento chirurgico e di aver iniziato a fare uso di ormoni nella prima adolescenza, a 14 anni, motivo per la quale il suo aspetto e la sua voce sono in tutto e per tutto femminili. Cosa per cui ha anche ammesso di non sentire il bisogno di sottoporsi a un eventuale intervento per cambiare sesso e di essere perfettamente a suo agio con se stessa.

Inoltre si dichiarata soddisfatta del riconoscimento delle unioni civili, istituito in Italia nel 2016.

Nell’ottobre 2019, in un’ospitata a Vieni da me su Rai 1, ha dichiarato di avere una compagna da 25 anni. Ha anche ammesso di voler convolare a nozze con questa persona, preferendo però non rivelarne l’identità. “A Bologna è molto conosciuta” ha rivelato.

A Oggi è un altro giorno, nell’ottobre 2020, ha detto poi che il matrimonio è naufragato e le due hanno preferito continuare nella loro amicizia senza avere contratti, ma lei è ancora nella vita di Eva Robin’s.

7 curiosità su Eva Robin’s

-Su Instagram non ha un profilo ufficiale, ma ne ha uno su Facebook dove condivide molti suoi momenti del quotidiano.

-Alcuni dei suoi idoli e punti di riferimento sono David Bowie, così come Lou Reed e Renato Zero.

-Non si sa con esattezza dove viva, ma si presume sia a Bologna, la sua città natale. Non si hanno informazioni sul suo patrimonio.

-Ha dichiarato a Oggi è un altro giorno che non ha mai ricevuto proposte per fare reality “anche perché mi avrebbero buttato fuori subito, perché sono una donna molto libera“.

-È molto spirituale, anche perché ha ricevuto un’educazione cattolica, e prega molto. Per un momento ha anche pensato di farsi prete, ma poi “era solo per la gonna“, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno.

-Ha molte foto in compagnia di Rocco Siffredi e di sua moglie, segno di una forte amicizia.

-Le piace molto disegnare e dipingere. A La Repubblica – Bologna ha detto: “L’ho sempre fatto, forse perché mi ha influenzato mio nonno che era un fotografo. Disegno, dipingo e ora sono passata anche a decorare i muri. Sono stata tanto tempo qui dentro, anche senza lavorare, poi a me non piace uscire la sera, per cui ho tormentato questa casa che non ce la fa più. Forse esploderà. Ma le mie opere sono incontri e amori fulminanti. Credo che di me si conosca solo la punta dell’Iceberg“.

