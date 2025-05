Big Mama commenta l’Eurovision 2025: “Servono brani più forti”. Frecciatina a Lucio Corsi? La cantante sorprende i fan.

Ormai è tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. A raccontare il grande spettacolo per il pubblico italiano saranno Gabriele Corsi e Big Mama, coppia inedita ma già amatissima dal pubblico, che promette serate ricche di ritmo, ironia e riflessione.

Per Big Mama, artista e icona dei diritti civili, sarà una prima volta assoluta nella telecronaca dell’Eurovision, dopo aver calcato il palco dell’Ariston. E proprio parlando della manifestazione europea, la cantante ha lanciato un messaggio che ha fatto discutere.

“L’Italia merita di più”: le parole di Big Mama fanno discutere

In un’intervista, Big Mama ha criticato il meccanismo che consente al vincitore del Festival di Sanremo di accedere direttamente all’Eurovision. Secondo lei, infatti, la kermesse europea richiederebbe brani con maggiore impatto in termini di spettacolo e messaggio: “Non credo sia il giusto metodo di selezione. Felice per chi lo ha vinto e ci ha fatto fare sempre bene in Europa, ma ci meriteremmo un contest a parte“.

La cantante ha, poi, continuato: “Lì serve una carica diversa, brani che possono dare di più a livello di messaggio e spettacolo“.

Lucio Corsi in un primo piano con la chitarra – www.donnaglamour.it

Molti si sono chiesti se questa dichiarazione fosse una frecciatina a Lucio Corsi, in gara quest’anno con Volevo essere un duro, che rappresenterà l’Italia in Svizzera dopo il rifiuto di Olly.

Tuttavia, sembra più plausibile che Big Mama stesse parlando in generale, sperando in un cambiamento nella selezione del rappresentante italiano.

Eurovision 2025 con Big Mama

Lucio Corsi sarà presente alla prima semifinale in onda su Rai 2 martedì 13 maggio, dove si esibirà fuori concorso, prima di gareggiare nella finalissima di sabato 17 maggio su Rai 1, insieme agli altri 25 finalisti.

Le serate saranno trasmesse in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, con il commento di Big Mama e Gabriele Corsi.