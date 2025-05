Per il vincitore dell’Eurovision 2025 c’è un montepremi il palio? E per tutti gli altri? Ecco quali sono tutti i premi.

Sabato 17 maggio 2025 si conoscerà il nome dell’artista vincitore dell’Eurovision 2025. L’anno scorso a trionfare era stato l’artista svizzero Nemo con la canzone The Code mentre Angelina Mango con la sua La noia aveva chiuso al settimo posto. In questa edizione l’Italia è rappresentata da Lucio Corsi che porta Volevo essere un duro, il brano con cui è arrivato secondo al Festival di Sanremo ma che gli ha permesso di essere comunque presente all’Eurovision Song Contest dopo la rinuncia di Olly. Ma cosa vince il vincitore dell’Eurovision 2025? Qual è il premio in palio? Scopriamolo insieme.

Eurovision 2025: il montepremi e il premio il palio

L’artista vincitore dell’Eurovision 2025 riceverà in premio una scultura con un microfono in cristallo. Ma è previsto anche un montepremi in denaro? La risposta è no. A differenza di altre manifestazioni, infatti, non è infatti previsto alcun premio in denaro né per il vincitore, né per tutti gli altri cantanti presenti in gara.

Il logo dell’Eurovision 2025 con il cuore rosso – www.donnaglamour.it

L’unico premio previsto per il vincitore dell’Eurovision 2025 è infatti la scultura in cristallo raffigurante un microfono. La nazione rappresentata dall’artista vincitore ospiterà poi la prossima edizione dell’Eurovision, quella che andrà in scena nella primavera del 2026.

Eurovision 2025: i cantanti e le canzoni

Vediamo allora quali sono tutti i cantanti che si sfideranno all’Eurovision 2025:

Albania – Shkodra Elektronike con Zjerm

Armenia – Parg con Survivor

Australia – Go-Jo con Milkshake Man

Austria – JJ con Wasted Love

Azerbaigian – Mamagama con Ron with U

Belgio – Red Sebastian con Strobe Lights

Cipro – Theo Evan, brano da definire

Croazia – Marko Bošnjak con Poison Cake

Danimarca – Sissal con Hallucination

Estonia – Tommy Cash con Espresso macchiato

Finlandia – Erika Vikman con Ich komme

Francia – Louana con Maman

Georgia – Mariam Shengelia con Freedom

Germania – Abor & Tynna con Baller

Grecia – Klavdia con Asteromata

Irlanda – Emmy con Laika Party

Islanda – Vaeb con Róa

Israele – Yuval Raphael con New day will rise

Lettonia – Tautmeitas con Burt man laimi

Lituania – Katarsis con Tavo akys

Lussemburgo – Laura Thorn con La poupée monte le son

Malta – Miriana Conte con Kant

Montenegro – Nina Zizic con Dobrodosli

Norvegia – Kyle Alessandro con Lighter

Paesi Bassi – Claude con C’est la vie

Polonia – Justyna Steczkowska con Gaja

Portogallo – NAPA con Deslocado

Repubblica Ceca – Adonxs con Kiss Kiss Goddbye

Regno Unito – Remember Monday con What the hell just Happened?

San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Serbia – Princ con Mila

Slovenia – Klemen con How much time do we have left

Spagna – Melody con Esa diva

Svezia – KAJ con Bara bada bastu

Svizzera – Zoë Më con Voyage

Ucraina – Ziferblat con Bird of Pray