Ecco tutti i cantanti dell’Eurovision 2023 e il programma della seconda delle due semifinali di giovedì 11 maggio 2023.

Martedì 9 maggio 2023 è il giorno della prima semifinale dell’Eurovision 2023, in cui si sono esibii i primi cantanti. La seconda semifinale è invece in programma giovedì 11 maggio e si esibiscono sul palco di Liverpool altre 16 artisti. Ecco allo la scaletta di giovedì 11 maggio dell’Eurovision 2023.

Eurovision 2023: la scaletta dei cantanti di giovedì 11 maggio

Ecco qual è l’ordine con cui si esibiranno i vari cantanti, a partire dalle ore 21, nella seconda semifinale dell’Eurovision 2023 in programma giovedì 11 maggio 2023:

Eurovision 2023

Danimarca: Reiley, Breaking my heart

Armenia: Brunette, Future lover

Romania: Theodor Andrei, D.G.T. (Off and on)

Estonia: ALIKA, Bridges

Belgio: Gustaph, Because of you

Cipro: Andrew Lambrou, Break a broken heart

Islanda: Diljá, Power

Grecia: Victor Vernicos, What they say

Polonia: BLANKA, Solo

Slovenia: Joker Out, Carpe diem

Georgia: Iru, Echo

San Marino: Piqued Jacks, Like an animal

Austria: Teya & Salena, Who the hell is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi, Duje

Lituania: Monika Linkyte, Stay

Australia: Voyager, Promise

Eurovision 2023: i cantanti in gara

Riepiloghiamo ora quali sono tutti i cantanti che partecipano all’Eurovision 2023 ricordando che i Big Five, ovvero quelli di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, sono già qualificati alla finale di sabato 13 maggio:

Alessandra – Queen of Kings (Norvegia)

The Busker – Dance (Our Own Party) (Malta)

Luke Black – Samo mi se spava (Serbia)

Sudden Lights – Aijā (Lettonia)

Mimicat – Ai coração (Portogallo)

Wild Youth – We Are One (Irlanda)

Let 3 – Mama šč! (Croazia)

Remo Forrer – Watergun (Svizzera)

Noa Kirel – Unicorn (Israele)

Pasha Parfeni – Soarele și Luna (Moldavia)

Loreen – Tattoo (Svezia)

TuralTuranX – Tell Me More (Azerbaigian)

Vesna – My Sister’s Crown (Repubblica Ceca)

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight (Paesi Bassi)

Käärijä – Cha cha cha (Finlandia)

La Zarra – Évidemment (Francia)

Marco Mengoni – Due vite (Italia)

Blanca Paloma – Eaea (Spagna)

Lord of the Lost – Blood & Glitter (Germania)

Tvorchi – Heart of Steel (Ucraina)

Mae Muller – I Wrote a Song (Regno Unito)

