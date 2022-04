Manca giusto un mese al tanto atteso Eurovision e già si parla di bookmakers. Scopriamo com’è la situazione al momento.

Eurovision significa buona musica, canzoni nuove da ascoltare da tutto il mondo ma anche scommesse cui la gente ama partecipare sperando che gli artisti scelti e votati vincano davvero.

Come ogni anno, quindi, ormai da un po’ sono emersi i primi bookmakers relativi agli artisti in gara e, di conseguenza, ai vari paesi del mondo.

Scopriamo quindi quali sono i favoriti secondo la classifica dei bookmakers per l’Eurovision 2022 redatta dal sito Eurovisionworld.

Eurovision 2022: cosa dicono i bookmakers

Il sito di Eurovisionworld racchiude in una sola pagina tutte la maggiori case di scommesse, dando così un’ottica generale di quanto aspettarsi dalla gara canora.

eurovision

Quest’anno, a dominare la classifica c’è l’Ucraina con i Kalush Orchestra che con un 32% regnano incontrastati ormai da diverse settimane, sebben e nelle ultime abbiano perso appena qualche punto.

Al secondo posto c’è l’Italia con Mahmood e Blanco che hanno un buon 17%. Percentuale che li tiene ad una grande distanza sia dall’Ucrania e ad una sempre più piccola dalla Svezia che con Cornelia Jacobs è passata rapidamente da un 6% al 14%.

A seguire i primi tre posti ci sono il Regno Unito con Sam Ryder, la Polonia con Ochman e la Grecia con Tenfjord. Una classifica che per quanto ancora altalenante e ovviamente solo ipotetica sembra comunque aver già designato il vincitore assoluto.

Come funzionano le quotazioni dei bookmakers

Come i precedenti anni ci hanno insegnato, per quanto a volte siano verosimili, le quotazioni sono sempre da prendere alla leggera. Basta infatti un piccolissimo cambiamento o un’esibizione poco convincente per stravolgere del tutto anche la situazione considerata più certa.

Basti pensare all’anno in cui partecipò Francesco Gabbani, dato da tutti come vincitore assoluto e poi giunto solo al sesto posto per via di un’esibizione non compresa da molti paesi.

Quel che è certo, quindi, è che a riguardo c’è ancora molto da considerare e che chi ha già espresso il suo voto potrebbe vedere le cose cambiare da un momento all’altro e, in particolar modo, dal momento delle prime esibizioni.

A tal proposito ricordiamo che l’Eurovision si terrà il 12 e il 14 Maggio a Torino e verrà trasmesso dal Pala Olimpico.

