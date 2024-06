L’inizio tra tanti dubbi, suoi e del marito, poi l’exploit che l’ha portata ad avere un’azienda da 70 milioni: parla l’Estetista Cinica.

Cristina Fogazzi, per tutti l’Estetista Cinica, ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha messo in evidenza alcuni dettagli della sua carriera nel mondo dei social. La donna, che aveva iniziato praticamente dal nulla, si trova oggi a gestire un piccolo impero con la sua azienda da 70 milioni. Una situazione che, però, non pare influire nel rapporto privato con il marito.

L’Estetista Cinica e l’exploit dell’azienda

Estetista Cinica

Relativamente alla sua crescita imprenditoriale e il rapporto interno con il marito, la Fogazzi ha detto: “Uno scossone, quando sono diventata molto popolare, lo abbiamo avuto, perché è stato complicato da gestire”, ha ammesso. “Massimo fortunatamente non è un maschio alfa che patisce se sua moglie guadagna più di lui. È il classico elettore di sinistra che all’inizio, con ’sti social, mi guardava e mi chiedeva se ero sicura di quello che stavo facendo. Aveva il classico snobismo intellettuale. Poi ha capito”.

Il mondo degli influencer

Ancora parlando del mondo degli influencer e dell’imprenditoria, la Fogazzi ha aggiunto: “Sono sicura che se fossi un uomo, con i numeri che fa la mia azienda, sarei considerato un genio dell’imprenditoria. Invece resto l’Estetista Cinica”. Non è mancato anche un passaggio su una sua cara amica, Chiara Ferragni, e le recenti problematiche che l’hanno vista coinvolta. “Cosa penso? Chiara è una mia amica, con lei non posso essere oggettiva”, ha chiosato.