Il trend più strano del momento si chiama Dreamcore: ecco perché piace a tutti

Un trend sta letteralmente spopolando sui social: l’estetica Dreamcore. Dalle immagini ai look: ecco cos’è e quali sono i suoi meccanismi.

L’estetica Dreamcore sta facendo sempre più proseliti sui social, abbracciando settori diversi: immagini, musica, moda e chi più ne ha ne metta. Definirla tendenza è banale, forse sarebbe meglio descriverla come un vero e proprio stile di vita, tra il nostalgico e il futuristico. Vediamo cos’è e come funziona.

Estetica Dreamcore: cos’è la tendenza che spopola sui social

Se non avete ancora sentito parlare di estetica Dreamcore significa che trascorrete poco tempo sui social. Non è un male, anzi, oggi come non mai bisognerebbe premiare quanti riescono a separare il mondo reale da quello virtuale, ma questo è un altro discorso. Tornando a Bomba, cos’è questa nuova tendenza che sta conquistando sempre più persone?

Parlare di trend è sbagliato perché si tratta di un concetto molto più ampio. Dobbiamo immaginarlo come uno stile visivo e concettuale, che mescola realtà e irrealtà, elementi familiari e futuristici, evocando emozioni e sensazioni non propriamente allegre: nostalgia, confusione, inquietudine, senso di déjà vu.

In termini pratici, pensate a un’immagine dai contorni sfocati, un disegno onirico, qualcosa che si fa fatica a collocare nello spazio e nel tempo. Aggiungete un sottofondo musicale lento, una melodia che crea una certa suspense, che evoca sentimenti familiari ma allo stesso tempo mette un po’ di inquietudine. Ecco, l’estetica Dreamcore può essere riassunta così.

Perché l’estetica Dreamcore piace tanto?

Considerando che può essere definito Dreamcore tutto ciò che evoca sensazioni di nostalgia, déjà vu e talvolta inquietudine, una domanda sorge spontanea: come si riflette tutto ciò nella moda? L’esempio ce l’ha dato Frank Ocean, che ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2021 sfoggiando una giacca di Prada con un inquietante bambolotto verde e un cappellino su cui spiccava la scritta “Dreamcore”.

Ma perché questa tendenza ha avuto tanto successo e continua a fare proseliti? Molto probabilmente, visto che ha iniziato a diffondersi durante la pandemia da Covid-19, riflette lo smarrimento che migliaia di persone in tutto il mondo hanno provato sulla propria pelle e dal quale non si sono ancora riprese. Da un lato c’è la nostalgia per un tempo felice, spensierato, che difficilmente tornerà, dall’altro l’incertezza del futuro, segnato da guerre e atrocità che pensavamo appartenessero a un’epoca ormai superata.