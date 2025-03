Esa Diva di Melody, il significato: “Una diva no pisa a nadie para brillar”

Qual è il significato di Esa Diva di Melody? La canzone rappresenta la Spagna all’Eurovision Song Contest 2025.

Grazie alla vittoria del Benidorm Fest 2025, Melody rappresenterà la Spagna all’Eurovision Song Contest con la canzone Esa Diva. Un brano in spagnolo dal ritmo travolgente, che, come suggerisce il titolo, racconta la vita di una diva. Scopriamo il testo e il significato.

Esa Diva di Melody: il significato della canzone

Esa Diva è la canzone con cui Melody, all’anagrafe María Melodía Ruiz Gutiérrez, partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante della Spagna. Un brano che all’apparenza racconta della vita non sempre semplice di una diva, ma che in realtà nasconde un significato molto più importante. Parla, infatti, di tutte quelle donne che, per motivi diversi, combattono ogni giorno. Non sono star anche loro?

“Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también.

(Lei è la mamma che si alza presto

Lei è l’artista senza manifesto

Con soldi o senza fortuna

Anche loro sono delle dive)“.

Le dive, anche se sarebbe il caso di dire le donne, vivono in un giardino pieno di rose e spine, ma riescono a essere più forti di un uragano.

“No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión.

(La fama non è la tua grandezza

L’uguaglianza è la mia bandiera

E la musica è la mia unica illusione)“.

Esa Diva di Melody è un inno a tutte quelle donne che, nonostante i problemi e le tante battaglie quotidiane, non calpestano mai nessuno per brillare. Magari non hanno la fama, ma hanno una ricchezza d’animo che in pochi possono vantare.

Ecco il video di Esa Diva di Melody:

Esa Diva di Melody: il testo della canzone

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Fui del mundo la rumbera…

(Fin da quando ero molto piccola

Prima di sapere camminare

Ero il ballerino di rumba del mondo).

