Dopo la rottura avvenuta nel 2019 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avrebbero deciso di tornare a vivere insieme, ma da separati.

Secondo Chi Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli starebbero vivendo insieme come separati. Dopo la rottura avvenuta nel 2019 e i numerosi flirt – veri o presunti – attribuiti ad entrambi, i due avrebbero deciso di tornare a convivere per il bene dei loro due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. La coppia si era separata pacificamente, e dopo la rottura dal cantante la modella si era legata a Charley Vezza (con cui la storia sarebbe recentemente naufragata). I due hanno deciso di tornare a convivere per il bene dei figli o si tratta di un ritorno di fiamma?

Stando a quanto rivelato dal settimanale di Alfonso Signorini, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avrebbero deciso di tornare a vivere insieme.

La coppia non ha confermato la notizia, ma secondo Chi i due avrebbero deciso di convivere “come separati”. Entrambi sarebbero single, ma la storia d’amore tra i due sarebbe definitivamente naufragata e quindi il loro non sarebbe un ritorno di fiamma.

Dopo la rottura, Ramazzotti aveva preso pubblicamente le difese dell’ex moglie, che era stata presa di mira dagli haters (che l’avevano accusata di aver causato la rottura dal cantante per via della sua liaison con Charley Vezza). Dopo la separazione a Eros Ramazzotti sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, da lui sempre smentiti.

Marica Pellegrinelli ha confessato quanto la rottura dal cantante sarebbe stata dolorosa per entrambi, e aveva anche rivelato al Corriere della Sera di provare ancora dei forti sentimenti per l’ex marito: “Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”, aveva affermato la modella.