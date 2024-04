Ermal Meta annuncia ai suoi fan che presto diventerà papà. Il tenero post Instagram rivela il sesso del bebè in arrivo.

Il noto cantautore Ermal Meta ha condiviso un momento di gioia con i suoi follower su Instagram, annunciando che presto diventerà papà.

Accompagnando la notizia con una dolce immagine di un maglioncino bianco, Meta ha rivolto un commovente messaggio alla sua bambina in arrivo, esprimendo l’attesa ansiosa insieme alla compagna Chiara Sturdà.

Ermal Meta diventa padre: “Non possiamo fare a meno di te”

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà” scrive Ermal sotto al post Instagram dell’annuncio.

Nell’annuncio, quindi, anticipa anche quale sarà il sesso e il nome del nascituro, o meglio, della nascitura. Infatti, si tratta di una femmina che prenderà il nome di Fortuna.

L’annuncio ha scatenato un’ondata di felicità e auguri da parte dei fan, sorpresi dalla rivelazione della sfera privata del solitamente riservato artista.

Ermal Meta e Chiara Sturdà presto genitori

Ermal Meta, 43 anni, e Chiara Sturdà, 34 anni, presto diventeranno genitori della piccola Fortuna. La compagna del cantautore, milanese, lavora come agente di marketing per una società di consulenza nel mondo del calcio.

Pur essendo entrambi discreti riguardo alla loro vita privata, hanno deciso di condividere questo momento speciale dopo il periodo di lockdown. Il cantante, tuttavia, ha chiarito che il matrimonio non è nei loro piani, sottolineando il desiderio di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori.

Tuttavia, la coppia ha voluto condividere con i fan l’immensa gioia della gravidanza, rivelando senza troppe cerimonie il nome e il sesso della bimba.