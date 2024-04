Amadeus include Giovanna nelle trattative del passaggio a Discovery. Tutti i dettagli sulle presunte ingerenze della moglie.

Nelle trattative tra Amadeus e Discovery è inclusa anche la moglie Giovanna Civitillo? Il settimanale Chi ha voluto indagare per far luce sulla questione delle trattative contrattuali tra il conduttore televisivo e la rete che lo accoglierà nei prossimi mesi.

Se da una parte è vero che Amadeus e Giovanna sono inseparabili da 15 anni, dall’altra non è del tutto vero che “Ama” imponga la partecipazione della moglie nei progetti televisivi. Ecco cosa è stato scoperto sul contratto dell’ex direttore artistico.

Amadeus e Giovanna: “Non è lui a imporla”

Nel servizio settimanale di Chi dedicato ad Amadeus e alla moglie Giovanna si legge: “C’è una cosa che ad Amadeus non è mai andata giù e che ricorre anche in questi giorni: il fatto cioè che si leghi sempre il nome di sua moglie Giovanna alle sue trattative, come se fosse lui a imporla“.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Tuttavia, la rivista aggiunge: “Gli sponsor chiedono che Amadeus faccia le telepromozioni con la moglie per renderle più credibili. E talvolta si cerca di coinvolgere Giovanna in un progetto pensando di lusingare Amadeus“.

Quindi non sarebbe lo stesso conduttore a imporla? A quanto pare no.

Amadeus: “Giovanna deve sempre dimostrare qualcosa”

A concedersi uno sfogo sulla questione delle trattative ci pensa lo stesso conduttore televisivo. Infatti, sul ruolo della moglie in tv dichiara: “Giovanna, in qualche maniera, deve sempre dimostrare qualcosa in più perché è mia moglie. Devi sempre dimostrare qualcosa nel nostro Paese. Giovanna si fa amare da tutti e la chiamano perché è Giovanna, chi la conosce lo fa con affetto“.

Le cose andranno così anche sul Nove? Rivedremo Giovanna al fianco di Amadeus o stavolta rimarrà nascosta dietro le quinte senza dover “dimostrare” niente a nessuno? Lo scopriremo presto.