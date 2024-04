Paolo Bonolis si confessa al Corriere della Sera e rivela i dettagli inediti della separazione dalla moglie Sonia Bruganelli.

Il volto storico della televisione italiana, Paolo Bonolis, si è aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita privata. Dalla separazione con Sonia Bruganelli e il ricordo della relazione con Laura Freddi, il conduttore televisivo si lascia andare a nuove confidenze inaspettate.

Bonolis rivela il profondo dolore provato dopo la separazione, e quello che sarà il suo futuro lavorativo. Ecco cosa ha rivelato.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il dolore della separazione

Nel giugno 2023 il conduttore televisivo e la moglie hanno annunciato la separazione, e da allora si è parlato tanto del loro matrimonio naufragato. Tuttavia, ben poco si è saputo di come il conduttore ha vissuto la fine della relazione con la moglie Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Nell’intervista al Corriere della Sera, Bonolis dichiara che la decisione della separazione è stata “Subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Non è stato facile, ma giusto“.

Pare proprio che sia stato lui quello “lasciato” dalla moglie che non provava più i sentimenti d’amore che li univano in passato.

Paolo Bonolis e il passato con Laura Freddi

Un altro capitolo della vita del conduttore che negli ultimi mesi è tornato a fare notizia è la relazione con Laura Freddi, avuta prima del matrimonio con Sonia.

Infatti, il loro è stato un matrimonio mancato, nonostante fosse annunciato. Sulla fine della relazione con la sua ex storica, il conduttore ha dichiarato: “Bisogna stare zitti il più possibile, non fare previsioni“.

Ad oggi, Bonolis avrà qualche rimpianto sulla storia naufragata con Laura Freddi? E, soprattutto, ci sono altre donne all’orizzonte? Non ci resta che attendere nuovi scoop.