Marcello Sacchetta si sfoga con i suoi follower e rivela la fine dell’amicizia con Stefano De Martino. Ecco che cosa ha rivelato.

Marcello Sacchetta, noto ballerino e ex conduttore di “Amici”, ha fatto una rivelazione sorprendente sui social. Durante una sessione di domande su Instagram, Sacchetta ha parlato della sua amicizia con l’ex collega Stefano De Martino.

I due sono ancora amici o ora che Stefano è un noto conduttore televisivo ha abbandonato l’ex collega?

Marcello Sacchetta: il duro sfogo su Instagram

In risposta a una domanda diretta su De Martino, in cui gli chiedevano “Sei ancora amico con lui?” Sacchetta ha risposto in modo molto schietto.

“Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”. Queste parole hanno scatenato un’onda di curiosità e speculazioni tra i fan dei due artisti.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Da quando i due hanno smesso di sentirsi e di frequentarsi?

Sacchetta parla di Emma Marrone

Oltre a De Martino, Sacchetta ha condiviso pensieri su altri ex colleghi del programma. Riguardo a Emma Marrone, Sacchetta l’ha elogiata definendola una “Vera guerriera” e ha espresso ammirazione sia per le sue doti artistiche che umane.

Su Elena D’Amario, invece, il ballerino ha sottolineato il legame fraterno che li unisce, nonostante il tempo trascorso senza vedersi.

Infine, ha anche confermato la sua amicizia con Paolo Ciavarro, anche se ammette che gli impegni lavorativi e familiari rendono difficile incontrarsi come prima.

Sacchetta ha fatto capire che avrebbe piacere a tornare nel mondo di “Amici”, ma in una diversa veste, lasciando spazio alle nuove generazioni. Ma allora quali saranno i prossimi progetti del ballerino? Lo rivedremo ad Amici in una nuova veste?

Dopo le dichiarazioni fatte ai suoi follower, i fan si chiedono: Stefano De Martino risponderà alle accuse dell’ex amico e collega?