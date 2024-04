Damiano David ha deciso di rivoluzionare il suo look sfoggiando la sua barba e i baffetti nel suo nuovo stile retrò. La reazione dei fan.

Il frontman della rock band romana, Damiano David, lo abbiamo conosciuto con i capelli lunghi e mossi, poi c’è stato il taglio netto, il taglio biondo, e adesso è arrivato un nuovo cambio di stile. Infatti, il cantante bello e dannato ha iniziato a sfoggiare un nuovo look facendosi crescere la barba. Si tratta di un look nuovo per i fan, che non sono abituati a vedere il loro idolo con barba e baffi.

Ma come hanno reagito i fan del cantante? La reazione è esilarante.

Damiano David mostra il nuovo look ai suoi follower

Con un post Instagram, il cantante è tornato a mostrarsi ai suoi follower sfoggiando il nuovo stile.

“Some pretty little things” scrive Damiano sotto le foto, ovvero “Alcune piccole cose carine“. Nelle foto si mostra mentre bacia il suo gatto ma non mancano le foto che raccontano le esperienze che sta vivendo negli ultimi giorni.

In poche ore il post ha raggiunto gli oltre 800mila likes, con oltre 3mila commenti da parte dei fan. Ma ecco come hanno preso il cambio look.

Damiano David, la reazione dei fan: “Sei sempre più bono”

I fan del cantante sembrano aver gradito il cambio di stile di Damiano. Infatti, sotto al post si leggono tantissimi commenti di apprezzamento.

“Damiano Mercury?” qualcuno scrive ironicamente, facendo riferimento ai baffi che il cantante si sta facendo crescere. C’è anche chi scrive: “Real Italian vibes” come a sottolineare che il nuovo aspetto del cantante ricorda molto lo stile italiano.

Ma c’è anche chi esprime un po’ di timore sulla scelta dell’artista: “Mustache… i’m scared“, ossia “Baffi… ho paura“.