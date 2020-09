L’equinozio d’autunno 2020 non cade il 21 settembre: ecco il motivo e la data in cui cade in questo anno bisestile l’equinozio che dà ufficialmente il via alla stagione autunnale.

Quando cade l’equinozio d’autunno 2020? Se lo sono chiesti in molti negli ultimi giorni d’estate, in vista già della nuova stagione che ci accompagnerà verso il Natale. La risposta è semplice: non il 21 settembre. La data è infatti la stessa degli scorsi anni. Ormai da tempo l’equinozio non è più il 21 del nono mese, nonostante la vulgata ritenga ancora che il cambio di stagione cada ogni tre mesi il 21esimo giorno. Ma ormai da anni l’equinozio d’autunno, ovvero il giorno in cui il dì ha la stessa durata della notte, è slittato di qualche ora.

Equinozio d’autunno 2020 il 22 settembre

Quando cade in questo travagliato 2020 l’equinozio d’autunno? Il 22 settembre alle 15.31. Solo poche ore prima rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni, quando l’equinozio era caduto il 23 settembre.

Ma allora la data del 21 settembre è solamente simbolica? In effetti sì. Molte persone sono convinte che l’equinozio cada il 21, ma in realtà per poter riavere un equinozio in questo giorno, secondo i calcoli degli astronomi, dovremo attendere addirittura il 2093.

Perché l’equinozio d’autunno non cade nello stesso giorno?

A rendere variabile la data dell’equinozio (anche di quello primaverile) è il fatto che l’anno solare non coincide con il numero di giorni del calendario gregoriano. La sua durata è infatti di 365 giorni più alcune ore e diversi minuti. A questo conto per difetto l’uomo ha provato a porre rimedio adottando lo stratagemma dell’anno bisestile ogni quattro anni, proprio come in questo 2020. Nonostante questo, però, il momento esatto degli equinozi non può mai ripetersi uguale a se stesso.

Ad ogni modo, qualche certezza riguardo il cambio delle stagioni l’abbiamo. Per esempio, sappiamo che l’autunno meteorologico inizia il 1° settembre, così come le altre stagioni (il 1° dicembre l’inverno, il 1° marzo la primavera e il 1° giugno l’estate). Semplice, no?

