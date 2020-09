A Storie Italiane Enrica Bonaccorti si è lasciata andare ad una drammatica confessione: la conduttrice sarebbe stata abusata più volte, da bambina.

Enrica Bonaccorti si è abbandonata a una confessione tragica e inaspettata a Storie Italiane, dove ha confessato per la prima volta che avrebbe subito numerosi abusi. Da bambina le molestie sarebbe state perpetrate da persone vicine alla sua famiglia e poi, a seguire, la conduttrice ne avrebbe subite altre ancora una volta affacciatasi sul mondo del lavoro.

“Sono stata molestata a otto, tredici, quattordici, quindici anni… da persone vicine alla famiglia, quindi non si poteva dire. Nomi che non puoi mai tirar fuori, mai”, ha dichiarato a Storie Italiane.

Il dramma della Bonaccorti: le molestie

Per la prima volta Enrica Bonaccorti ha rivelato un episodio tragico che ha segnato in maniera indelebile la sua vita, ovvero le numerose molestie subite fin da quanto era bambina. A Storie Italiane la conduttrice ha finito per commuoversi per la storia di Giada Vitale, una ragazza molestata dal parroco della sua città. La storia della ragazza, molto simile alla sua, le ha fatto rivivere quei momenti che avrebbe preferito non raccontare:

“Ti senti colpevole e non dici nulla perchè sai che non sarai creduta. Partecipo molto perchè a me è successo qualcosa di molto vicino a quello che tu racconti. Non avevano toghe. Che ne avessi 13 tu, 8 io, non si parla, si è sicuri si essere colpevoli di qualche cosa, assolutamente.[…] Rimani così, congelata nel corpo e poi rimani congelata anche nella mente”, ha affermato la conduttrice, mentre Eleonora Daniele le intimava di continuare a raccontare.

Durante la sua confessione Enrica Bonaccorti ha anche rivelato che le molestie da lei subite durante l’infanzia sarebbe avvenute in un contesto molto vicino alla famiglia, e che per questo lei non ha mai fatto nessun nome. Gli abusi sarebbero poi avvenuti quando, una volta adulta, è entrata nel mondo del lavoro.

