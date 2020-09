L’enoturismo si conferma una realtà importante per gli italiani: il 38% si dice interessato a vivere un viaggio alla scoperta di vigne e cantine eccellenti del nostro paese.

L’amore degli italiani per il vino non è stato abbattuto dalla pandemia da Coronavirus: più di un italiano su tre (il 38%) afferma infatti di essere initeressato a vivere esperienze enoturistiche, viaggi che comprendano visite a vigne e cantine storiche per scoprire le tante eccellenze vitivinicole presenti lungo tutto lo Stivale e nelle isole. Lo ha reso noto l’Osservatorio Reale Mutua sull’agricoltura.

Enoturismo: in Italia resiste l’amore per il vino

Anche nell’anno del lockdown, con difficoltà inevitabili dovute anche alla scarsa affluenza di turisti stranieri, gli italiani non hanno fatto venire meno l’amore per il buon vino. D’altronde, il 41% della popolazione lo ritiene un elemento importante nelle situazioni conviviali, mentre addirittura il 37% si ritiene appassionato o esperto della materia. In altre parole, al vino gli italiani fanno davvero fatica a rinunciare.

App per scegliere il vino

Quello che più affascina gli italiani, dell’enoturismo, è la possiblità di seguire itinerari tematici, ricercare vini particolari e scoprire insieme luoghi nuovi e diversi.

L’importanza dell’enoturismo sull’economia nazionale

Sempre dall’Osservatorio emerge anche la considerazione economica che gli italiani hanno dell’enoturismo. Per il 41% dei nostri connazionali, il turismo legato all’industria vinicola è una delle eccellenze più luminose del Made in Italy, e per il 31% sostiene l’economia locale recando un iimpatto importante anche sul nazionale.

Un’affezione verso il territorio italiano molto importante in una fase come quella attuale, fortemente influenzata dagli effetti dell’epidemia di Covid-19, ma anche un’opportunità per le realtà del settore che si lega sempre di più a canali e strumenti digitali: più di un italiano su tre (42%), infatti, afferma di guardare sempre più a siti e social media per informarsi sul vino e organizzare viaggi ed escursioni all’insegna dell’enoturismo.