L’emoji del vaccino è arrivata! Con l’aggiornamento 14.5 di iOS sono state introdotte nuove emoticon, tra cui spicca questa.

Un vaccino emoji? Perché no! Tra le grandi novità in arrivo su iPhone e iPad con l’aggiornamento di iOS 14.5 sta per arrivare anche un carico di emoticon nuove di zecca. Ben 200 emoji da poter utilizzare nelle proprie chat e per i propri messaggi. E tra queste la più apprezzata sembrerebbe essere proprio quella che simboleggia il vaccino! Un modo in più per sensibilizzare tutti sull’importanza delle campagne vaccinali, specialmente di quella anti-Covid, l’unica speranza per poter tornare presto a una vita ‘normale’.

Emoji vaccino: la novità su Apple

Dopo aver regalato a tutti gli utilizzatori dei propri prodotti una vagonata di nuove emoji a fine 2020, Apple ha deciso di aumentare ancora la scelta a disposizione dei propri seguaci, puntando anche su emoticon più legate all’attualità.

Coronavirus Vaccino

La novità più stuzzicante tra quelle in arrivo è sicuramente l’emoticon che rappresenta il vaccino. Si tratta in realtà di una sostituzione. La vecchia siringa, che finora era piuttosto intimidatoria, essendo riempita di sangue e gocciolante, si trasforma in una nuova siringa molto pulita e carica del vaccino che potrebbe salvare le nostre vite. Ecco l’immagine in anteprima:

Nuove emoji iOS 14.5

Ma le novità non finiscono qui. Sono in arrivo infatti anche tantissime nuove faccine, tra cui quella con la testa tra le nuvole e quella con gli occhi a spirale. E poi tanti nuovi cuori (spicca quello in famme), ma anche tante nuove coppie. Da segnalare anche nuovissima emoticon della donna con la barba, in tutte le varianti di colore già presenti su iOS.

Sempre attenenta anche ai propri prodotti, Apple ha poi scelto di cambiare le immagini delle cuffie per farle somigliare moltissimo alle AirPods Max. Stando a quanto dichairato dall’azienda, le nuove emoji sono disponibili nella nuova versione di iOS, in arrivo nei prossimi giorni per tutti gli utenti e disponibile per ora in fase beta per i tester. Con lo stesso aggiornamento sarà possibile sbloccare il telefono con il Face ID anche quando si indossa la mascherina. Ecco un quadro delle nuove emoticon: