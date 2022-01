Emily in Paris è una delle serie più amate di Netflix, ma non tutti la apprezzano. Ecco Lily Collins come ha reagito a un poster imbrattato.

Lily Collins, protagonista della serie di successo Emily in Paris targata Netflix, non si fa scalfire da possibili offese o da vandali che imbrattano i poster della serie. L’attrice, infatti, ha condiviso un post molto divertente, in cui prende in giro alcuni graffiti.

In un video postato su Instagram, suo marito, il regista Charlie McDowell, cammina per strada a New York City davanti a un poster vandalizzato della seconda stagione di Emily in Paris. L’attrice non pare per nulla offesa della cosa, tanto che scrive così nel suo post: “Non posso dire di amare il nuovo look, Em. Ma A per lo sforzo…”

Da quando è uscita la prima stagione lo scorso anno, Emily in Paris è diventato un vero fenomeno mondiale, ma ha sempre ricevuto qualche critica qua e là. Lily Collins, in un’intervista a Glamour ha detto in merito all’odio di alcune persone verso lo show: “Non l’abbiamo mai presentato come ciò che non era. E non sapevamo che il mondo sarebbe stato nello stato in cui era quando è uscito. La gente diceva che rideva e sorrideva per la prima volta da molto tempo, che lo show ricordava loro come ci si sentiva divertendosi e che siamo stati in grado di offrire un po’ di evasione, romanticismo e viaggi. Ne ero così orgogliosa. Non mi aspettavo che all’improvviso diventasse una cosa da odiare”

