Il body shaming sui social colpisce anche due grandi star come Margot Robbie e Dua Lipa, che in queste ore sono state insultate a causa di due foto in particolare.

Su Twitter si stanno scatenando una serie di commenti offensivi verso due grandi star internazionali: l’attrice Margot Robbie e la cantante Dua Lipa, criticate per i loro fisici poco perfetti.

Si tratta, quindi, di un ennesimo episodio di body shaming che si vede sui social network, in cui una moltitudine di persone si scaglia contro qualcuno solo per offendere il suo aspetto fisico.

Le ultime due vittime sono Margot Robbie e Dua Lipa, due grandissime star famose in tutto il mondo, che in queste ore si sono trovate in trend su Twitter e non in modo positivo. I loro nomi, infatti, sono rilanciati da qualche ora perché stanno girando alcune foto delle due in costume, entrambe in vacanza in posti caldi.

pensate alzarvi una mattina e dire di essere delusi da margot robbie e dua lipa perché non sono perfette come le immaginate nella vostra testa le donne non ve le meritate proprio pic.twitter.com/L61yeKQU4N — simonaᴬ`ᴸ`ᴰ (@tearin_myheart_) January 3, 2022

Da questi ultimi scatti, a quanto pare, emerge che le due bellissime donne non avrebbero un corpo perfetto, come tutte le donne normali d’altronde. Ma per gli utenti haters di Twitter questo non è possibile per due star così, ecco perché piovono critiche da ore e ore.

Un altro polverone di body shaming che in molti, però, stanno contrattaccando, con tantissimi tweet in difesa di Dua Lipa e Margot Robbie, che in ogni caso restano due star amatissime dai loro fan.

