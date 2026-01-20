All’asta l’anello con zaffiro blu di Elvis Presley: è quello che l’artista regalò alla sua guardia del corpo durante un concerto del 1972.

Elvis Presley aveva una grande passione per gli anelli, mai banali, sempre eccentrici e rigorosamente personalizzati. Nella sua collezione ce n’era uno assai particolare, con un meraviglioso (e, ovviamente vistoso) zaffiro blu, che lui stesso regalò alla sua guardia del corpo Dave Hebler. Adesso quell’anello è all’asta: il prezzo è stratosferico.

Elvis Presley: all’asta il suo meraviglioso anello con zaffiro blu

Per Elvis Presley gli anelli non sono mai stati semplici gioielli da sfoggiare ogni giorno, o nelle occasioni speciali, ma veri e propri tratti distintivi della sua personalità. Li sceglieva con cura e spesso li regalava a compagne e amici. Adornati con pietre preziose e quasi sempre personalizzati, iconici quelli con il fulmine o con la sigla TCB, ossia Taking Care of Business, erano piuttosto eccentrici. Tanti di questi monili sono passati alla storia, come l’anello con zaffiro blu che adesso è finito all’asta.

Realizzato in oro 14 carati, ha le sue iniziali “EP” stampate all’interno e una meravigliosa pietra blu al centro, scelta proprio per riflettere le luci del palcoscenico. Non a caso, la dimensione dello zaffiro è importante. Ma, non è solo questo il motivo per cui il gioiello ha fatto parlare di sé. Durante un concerto dell’estate del 1972, Elvis si rese conto che lo stava perdendo. Così, senza interrompere l’esibizione, se lo sfilò e lo consegnò alla sua guardia del corpo e amico Dave Hebler.

Al termine del concerto, quando l’uomo riconsegnò al suo ‘superiore’ l’anello con zaffiro, Presley gli rispose che poteva tenerlo come portafortuna.

Quanto costa l’anello di Elvis Presley?

Hebler ha tenuto con sé l’anello donatogli dal Re del Rock and Roll per gran parte della sua vita, poi l’ha donato all’Elvis Presley Museum, fondato da Chris Davidson. Adesso, i fan di tutto il mondo hanno la possibilità di accaparrarselo, partecipando all’asta che lo riguarda. Ovviamente, il prezzo è esorbitante: 88.500 dollari, circa 76mila euro.