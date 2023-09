Il primo anello di Elvis Presley marchiato TBC è stato battuto all’asta ad una cifra folle: ecco a quanto è stato venduto il gioiello.

Elvis Presley aveva una grandissima passione per i gioielli, che dovevano rigorosamente essere vistosi e importanti. Un anello a cui era particolarmente affezionato, il primo ad essere marchiato TBC, è stato venduto all’asta ad una cifra folle: vediamo a quanto.

Elvis Presley: il primo anello TBC battuto all’asta ad una cifra folle

Uno degli anelli di Elvis Presley, progettato da lui stesso e con il fulmine inciso realizzato dalla moglie Priscilla, nonché il primo a presentare la scritta TBC, è stato battuto all’asta ad una cifra folle. I fan più accaniti dell’artista avranno già capito di quale anello si parla, visto che è stato ‘protagonista’ di un concerto avvenuto nel 1975 Asheville, in North Carolina. In questa occasione, davanti ad oltre 14.000 persone, il cantante lo regalò a J.D. Sumner, amico e membro della band The Stamps, che lo accompagnava sempre nei live.

Il gesto di Elvis commosse il pubblico, visto che questo era uno dei gioielli a cui era più affezionato. “Mi è costato 40.000 dollari“, esclamò l’artista con il microfono in mano rivolgendosi a Sumner. L’anello, in oro giallo 14 carati con incastonati diamanti per quasi 10 carati, è stato realizzato dietro progetto di Presley dal gioielliere Lowell Hays. Al centro presenta un grande zircone dal taglio rotondo, mentre ai lati fulmini luccicanti. Con un peso notevole, ben 34,2 grammi, è il primo prezioso a presentare la scritta TBC, acronimo di Take Care of Business, in italiano prendersi cura degli affari.

Ecco un video che mostra l’anello e il momento in cui Elvis l’ha donato a Sumner:

A quanto è stato battuto l’anello di Elvis Presley?

J.D. Sumner ha tenuto l’anello fino agli anni Ottanta, quando l’ha regalato a Mike Moon, fondatore dell’Elvis Museum a Pigeon Forge, nel Tennessee. Per la prima volta è stato messo all’asta da Kruse GWS Auctions nel 2020, ma solo l’ultima vendita ha registrato una cifra folle: ben 691.200 dollari.