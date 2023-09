Con i segni di Fuoco non ci si annoia mai, ma bisogna stare attenti a non scottarsi: ecco quali sono e le loro caratteristiche e affinità.

Quali sono i segni di Fuoco? Addentriamoci nell’affascinante mondo dell’astrologia, dove nulla è mai lasciato al caso, e vediamo quali sono le caratteristiche delle persone che sono nate sotto la stella del carisma, ma anche sotto quella dell’Ego un tantino gonfiato.

Quali sono i segni di Fuoco?

L’oroscopo è estremamente interessante, ma per comprendere al meglio le caratteristiche di ogni segno zodiacale è necessario conoscere le basi dell’astrologia. I segni di Fuoco, nello specifico, sono Ariete, Leone e Sagittario e vengono definiti tali proprio per il loro temperamento. Generalmente, le persone che appartengono a questi segni zodiacali sono carismatici, leali, schietti e hanno un grande cuore. Un solo, ma grande, difetto: l’Ego smisurato, che li induce a credere sempre, o quasi, di essere migliori degli altri.

Le caratteristiche dei segni di Fuoco

I segni di Fuoco vengono descritti alla perfezione dall’elemento che li rappresenta. Così come le fiamme, infatti, sono imprevedibili e seguono l’istinto. Spontanei e impulsivi, si fidano sempre del cuore e difficilmente si affidano alla ragione. Questa loro inclinazione, però, li fa vivere in balìa delle emozioni, sia nel bene che nel male.

Il Sagittario, tra i tre, è il segno zodiacale più pacifico e autoironico. Vive per la giustizia e la lealtà e ama circondarsi di persone con gli stessi ideali. Talvolta, però, è incline alla vita spericolata. L’Ariete, invece, è testardo fino alla morte ed è pronto a perseguire una decisione anche se sbagliata. Spesso l’istinto lo porta a farsi molto male, ma anche in casi come questi non lo ammetterebbe mai. In compenso, è simpatico, schietto e coinvolgente. Il Leone, infine, è orgoglioso, combattivo e determinato. Farebbe di tutto per realizzarsi, specialmente sul lavoro. Allo stesso tempo, è passionale e generoso.

Segni di Fuoco: con chi vanno d’accordo Ariete, Leone e Sagittario?

I segni di Fuoco sono dei veri e propri conquistatori. Solitamente non si arrendono davanti ad un rifiuto e vanno avanti fino a quando non raggiungono lo scopo che si sono prefissati, sia in amore che in tutti gli altri ambiti. Eppure, alcuni avvenimenti possono sgretolare in un lampo tutti gli sforzi compiuti. L’Ariete odia la routine, il Leone punta soprattutto su persone che possono portare loro prestigio e il Sagittario cerca qualcuno che si lasci plasmare dalle sue trasformazioni.

Le compatibilità migliori, quindi, sono quelle che vedono i segni di Fuoco accanto a persone che appartengono allo stesso elemento. Questo, ovviamente, non significa che non possano andare d’accordo con i segni di Acqua, di Aria e di Terra, che potrebbero anche riuscire a mitigare il loro temperamento. Ad avere maggiori chances sono quelli di Aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario.