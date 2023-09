I contagi da Covid-19 sono in aumento in tutto il mondo, anche in Italia: torneranno le mascherine e i tamponi? La Lombardia ha già dato l’ok.

I contagi da Covid-19, a prescindere dalla variante, sono in aumento in tutto il mondo. In alcuni Paesi sono già tornati obbligatori mascherine e tamponi e anche in Italia il ministero della Salute starebbe preparando una circolare ad hoc per regolamentare l’utilizzo dei mezzi di protezione e dei test diagnostici. Vediamo dove e quando torneranno in uso.

Covid, contagi in aumento: torneranno le mascherine e i tamponi?

Ci risiamo: i contagi da Covid sono in aumento. Con la fine dell’estate e l’arrivo della stagione autunnale, da anni ormai, assistiamo ad un’impennata del numero dei positivi. Le varianti continuano a moltiplicarsi e l’intera popolazione mondiale è stanca di sentire anche solo pronunciare le parole mascherine e tamponi. Eppure, potremmo essere costretti presto a tornare a indossare i dispositivi di protezione e a sottoporci ai test diagnostici.

Mentre in alcuni Paesi hanno già reintrodotto questa regola, in Italia non ci sono ancora normative nazionali. Secondo Il Messaggero, però, è questione di giorni. Sembra che il ministero della Salute stia preparando una circolare con nuove regole in materia di contenimento dei contagi in alcune aree. Molto probabilmente, anche se non abbiamo alcuna conferma, le mascherine dovrebbero tornare obbligatorie soltanto negli ospedali, nelle residenze sanitarie assistenziali e negli studi medici. In questo modo, come già accaduto in passato, le persone fragili si terrebbero al riparo dal Covid.

Contagi in aumento: la Lombardia corre ai ripari

Sempre secondo le indiscrezioni lanciate da Il Messaggero, oltre alle mascherine, potrebbero tornare obbligatori anche i tamponi. Questi ultimi, però, dovrebbero essere effettuati solo da coloro che accedono in ospedale o in pronto soccorso, in modo da fare un primo screening tra Covid-19 e altre patologie respiratorie. Forse, i test potrebbero essere estesi anche alle Rsa.

In Italia, per il momento, soltanto la Lombardia ha già emanato una circolare che obbliga l’uso della mascherina – possibilmente Ffp2 – a coloro che entrano negli ospedali e nelle Rsa, sia per gli operatori che per i visitatori. Inoltre, quanti arrivano in pronto soccorso con problemi respiratori devono sottoporsi al tampone, così come quanti devono essere ricoverati in reparti dove sono presenti pazienti immunodepressi o in ostetricia.