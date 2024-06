Giornata unica per Elodie che ha preso parte al matrimonio di sua madre e ha avuto un “incarico” davvero molto speciale.

Ore di grande felicità in casa della famosa cantante Elodie. La ragazza, infatti, è stata protagonista di un matrimonio. Non il suo, ovviamente, ma quello di sua madre, la signora Claudia Marthe che si è sposata con il compagno Francesco Cramer. Per l’artista un momento molto bello e anche di doppia emozione avendo avuto un ruolo particolarmente importante che riguarda il suo lavoro…

Elodie, il ruolo al matrimonio della madre

Elodie

Nella giornata di sabato 8 giugno 2024, la madre di Elodie, la signora Claudia Marthe, si è sposata con il compagno storico Francesco Cramer. Un momento di grandissima gioia per tutta la famiglia e per la cantante stessa che è stata, ovviamente, presente e ha avuto un ruolo molto speciale. La donna, infatti, come aveva anticipato in un’intervista a Vanity Fair, è stata chiamata a cantare per sua mamma davanti a tutti. “Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro”.

Ad ora, va detto, non ci sono contenuti social ufficiali pubblicati dalla diretta interessata o dalla festeggiata ma siamo sicuri che Elodie non abbia fatto mancare di regalare a sua madre questo bel momento e siamo anche convinti che, al netto dell’emozione e dell’imbarazzo, l’artista avrà conquistato tutti i presenti e soprattutto sua madre.

Il look della cantante

Ad ogni modo alcuni dettagli del matrimonio della signora Marthe sono stati resi pubblici. Infatti, sui social, alcuni utenti sono riusciti ad estrapolare, presumibilmente dalle stories Instagram della cantante, delle foto. Una di queste ha messo in evidenza il look di Elodie. L’artista ha scelto un abito color arancione o comunque dai colori autunnali. Per lei capelli mossi ma in parte raccolti con una coda bassa e un trucco molto leggero. Secondo Leggo, l’abito potrebbe essere un monospalla Bolkan in raso, fusciacca al collo e spacco laterale, firmato Taller Marmo da quasi mille euro di costo.