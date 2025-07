Caratterino niente male per Elodie che durante il recente concerto al quale ha preso parte se l’è presa con qualcuno pubblicamente.

Quando si tratta di Elodie, lo sappiamo, ogni mossa fa parlare. Dopo la foto di nudo integrale che aveva fatto discutere, ecco l’artista essere protagonista di un momento di tensione sul palco. Nel corso del 105 Summer Festival, infatti, durante una sua esibizione, la cantante si è lasciata andare ad un gesto che non è passato inosservato con tanto di spiegazione…

Elodie: gestaccio sul palco

Il carattere c’è e quando occorre tirarlo fuori non si tira certro indietro. Stiamo parlando di Elodie che nel corso del recente concerto del 105 Summer Festival non le ha mandate a dire a qualche personaggio che, evidentemente, le aveva fatto perdere la pazienza infastidendola in qualche modo. La conferma è arrivata mentre cantava la canzone ‘Due’.

Al momento di cantare il ritornello della sua celebre canzone ‘Due’, appunto, l’artista ha deciso di alzare la mano destra e prima di fare il simbolo delle due dita ha optato per un gestaccio con il dito medio rivolto al pubblico. Il gesto non è stato un errore visto che successivamente la stessa artista ha tenuto a precisare la sua “rabbia”.

Il video e la spiegazione: con chi ce l’aveva

Sui social, grazie ad alcuni video, è stato possibile ricostruire tutto con annessa spiegazione della diretta interessata quanto accaduto. Pare che due persone tra il pubblico abbiano fatto arrabbiare Elodie che dopo l’esibizione ha spiegato: “Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare”, ha detto. E ancora: “C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, e quello vicino… uno con il cappello e uno un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici“. Insomma, quel gestaccio che ha spiazzato tutti i presenti e anche il mondo del web aveva un destinatario ben preciso. Anzi, due! Nessun dettaglio su cosa questi personaggi abbiano fatto alla cantante. Chissà…