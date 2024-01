Una scritta davvero particolare per Elisabetta Gregoraci e un pizzico di gelosia per Giulio Fratini che proprio non se l’aspettava…

Serata di coppia per Elisabetta Gregoraci a Giulio Fratini che hanno deciso di trascorrere alcune ore insieme dopo che la showgirl aveva vissuto le recenti vacanze di Natale e Capodanno in Africa con Briatore e il loro figlio Nathan Falco. La donna e il compagno sono stati protagonisti tra cinema e bowling dove è andato in scena un particolare episodio molto curioso…

Elisabetta Gregoraci, tra cinema e un “ti amo”…

Dopo aver trascorso alcune giornate di vacanza in Africa con Briatore e il figlio Nathan Falco, la bella Elisabetta ha fatto ritorno alla vita di tutti i giorni e ha deciso di trascorrere una splendida serata col suo compagno Giulio Fratini.

I due sono andati al cinema, a vedere ‘C’è ancora domani’, e successivamente a giocare a bowling. E proprio qui è avvenuto un episodio davvero curioso. Poco prima di iniziare la partita, infatti, per la Gregoraci è apparsa sugli schermi delle varie grafiche con i punteggi una scritta: “Elisabetta ti amo”.

Un messaggio di Giulio? A quanto pare no. Si è trattato di una dimostrazione di affetto inaspettata ma non da parte del suo compagno.

“Ieri ho fatto una partita a bowling dopo il cinema, prima dell’inizio della partita appare una scritta sui monitor di tutta la sala con Elisabetta ti amo. Volevo ringraziare Gianni per la dedica”, ha scritto la donna spiegando quanto accaduto.

A quanto pare, quindi, non è stato un gesto del fidanzato che, tra le altre cose, è parso un pizzico ingelosito. Infatti, riprendendo la storia social della compagna, Fratini l’ha ricondivisa scrivendo: “Gianni ti ama. Grazie Gianni” con tanto di due emoticon simpatiche.

