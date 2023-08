Elisabetta Canalis è tornata a sedurre i fan con delle foto in lingerie e il fidanzato, Georgian Cimpeanu, non ha fatto a meno di commentare.

Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi con della lingerie sensuale e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti per la sua bellezza e la sua forma fisica smagliante. Tra questi non poteva mancare il suo fidanzato nonché istruttore di kickboxing Georgian Cimpeanu, che ha scritto ammiccante: “Brava ragazza”.

Elisabetta Canalis in lingerie: il commento di Georgian Cimpeanu

I due farebbero coppia fissa già da diversi mesi, ma l’ex velina ha mantenuto il massimo riserbo sulla liaison e sulla fine della sua storia con Brian Perri, il chirurgo padre di sua figlia Skyler Eva. Oggi Elisabetta Canalis continua a vivere in California per consentire alla bambina di condurre la sua vita di sempre e trascorrere del tempo con suo padre, ma sono in tanti a chiedersi se prima o poi tornerà a vivere in Italia.