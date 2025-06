Elisa Isoardi paparazzata con lo chef Ernesto Iaccarino in Costiera Amalfitana: è nata una nuova storia d’amore.

È ufficiale: Elisa Isoardi ha un nuovo amore. La conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, durante una romantica vacanza in Costiera Amalfitana. Le immagini parlano chiaro: sorrisi complici, sguardi intensi e una gita in gommone che lascia poco spazio ai dubbi.

La conduttrice Rai, volto noto di programmi come La Prova del Cuoco e Linea Verde Italia, sembra aver trovato la felicità accanto a un uomo che condivide con lei una grande passione: la cucina. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Ernesto Iaccarino, lo chef che ha conquistato Elisa Isoardi

Ernesto Iaccarino non è uno chef qualunque. È il nome dietro il celebre ristorante “Don Alfonso 1890”, tempio della gastronomia situato a Sant’Agata sui Due Golfi, vicino a Nerano. Lo chef è noto a livello internazionale per la sua cucina raffinata e per l’uso di ingredienti biologici provenienti dalla tenuta di famiglia.

Secondo fonti vicine alla coppia, Elisa e Ernesto si sarebbero conosciuti proprio grazie al comune amore per il buon cibo. Lei appassionata di cucina da sempre, lui maestro dei fornelli: un connubio che sembra aver acceso la scintilla.

Qui le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Una nuova avventura sentimentale per Elisa Isoardi

Dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente alla carriera, Elisa Isoardi torna sotto i riflettori anche per la sua vita privata. La presentatrice, che tornerà su Rai 1 nella prossima stagione con Bar Centrale, pare aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale proprio accanto a Ernesto Iaccarino.

La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le immagini parlano da sole: tra Elisa e Ernesto è nato qualcosa di speciale. E il pubblico, da sempre affezionato alla conduttrice, non può che fare il tifo per questa nuova storia d’amore.