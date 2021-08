Nel corso dell’iniziativa il Cinema in Piazza Elio Germano ha ricordato l’attore Libero De Rienzo, scomparso lo scorso 15 luglio.

Elio Germano non ha trattenuto la commozione quando ha ricordato il collega Libero De Rienzo nel corso dell’evento il Cinema in Piazza a Trastevere, dove è stato proiettato Sangue – La morte non esiste, debutto alla regia del compianto attore. “Forse è la più grande marachella che ha combinato Picchio. Era il Mozart degli attori, riconosciuto da tutti come il più grandi”, ha dichiarato Germano durante l’evento.

Elio Germano ricorda Libero De Rienzo

Come altri suo amici e colleghi attori anche Elio Germano ha pubblicamente ricordato il talento di “Picchio”, ossia Libero De Rienzo, l’attore scomparso lo scorso 15 luglio a Roma all’età di 44 anni per cause ancora da accertare.

Alla serata evento organizzata dal Cinema America sarebbe stato presente anche Fiore De Rienzo, padre dell’attore scomparso. Oltre a Elio Germano anche Vanessa Incontrada, Edoardo Leo, Marco Bocci, Stefano Accorsi e Claudio Santamaria avevano ricordato il collega attore tramite social nei giorni successivi alla sua scomparsa.

La morte e le indagini

Il corpo di Libero De Rienzo è stato rinvenuto nel suo appartamento il giorno successivo alla sua scomparsa quando ormai non ci sarebbe stato per lui più nulla da fare. Nei giorni successivi alla sua morte gli inquirenti avrebbero trovato nell’appartamento una dose di eroina e sarebbe stata autorizzata l’autopsia necessaria per comprendere se la sostanza possa esser stata assunta dall’attore causandone la morte. De Rienzo aveva solamente 44 anni ed era sposato con la scenografa Marcella Mosca, con cui aveva avuto due bambini. Le cause della sua scomparsa al momento non sono chiare e soltanto gli esami tossicologici svolti durante l’autopsia potranno fare maggior chiarezza sulla vicenda. Stando a quanto riportato da La Repubblica sarebbe stato arrestato l’uomo colpevole di aver venduto all’attore la sostanza rinvenuta nel suo appartamento.