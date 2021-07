Eliminare messaggi spam è possibile: come farlo, cancellare la cartella dello spam e disattivare lo spam anche su Gmail.

Lo spam ti sta irritando al punto da toglierti completamente la concentrazione? Non disperarti. Anche questo problema, diventato una sorta di piaga dell’uomo moderno, può essere risolto senza troppe complicazioni. Basta avere un minimo di pazienza e seguire i consigli degli esperti. Scopriamo insieme come eliminare messaggi spam, cancellare la cartella apposita e disattivare lo spam su Gmail.

Come eliminare messaggi spam

Prima di capire come eliminare la cartella spam o i singoli messaggi, dobbiamo comprendere bene cosa sia lo spam e da cosa nasca. Per spam si intendono le attenzioni indesiderate che arrivano a qualunque persona attraverso vari mezzi di comunicazione: chat, email, social, anche commenti sotto degli articoli su internet. Una pratica molto fastidiosa che probabilmente non terminerà mai di esistere.

Donna con computer

Il suo nome deriva dalla serie Monty Python’s Flying Circus. In una scena un cameriere continuava a servire carne della marca Spam fino a diventare insopportabile. Da qui è nato il termine che raccoglie qualunque tipo di messaggio pubblicitario fastidioso e non rischiesto, spesso basato sull’inganno. Compreso cosa si intende per spam, proviamo a scoprire come liberarcene.

Per potersi liberare delle decine o centinaia di messaggi indesiderati che intasano la tua casella email basta utilizzare un buon filtro antispam. Si tratta di un filtro che ti segnala gli indirizzi che mandano messaggi indesiderati. Si tratta di indirizzi che probabilmente hai consultato per qualche motivo, lasciando traccia. Quando ti chiedono di iscriverti a qualunque cosa è dunque bene comprendere cosa si accetta.

Per aiutarti nel selezionare meglio le newsletter puoi utilizzare programmi come Unroll.me, che ti aiutano a scoprire quali aggionarmenti hai accettato volontariamente o meno, permettendoti anche di cancellare le iscrizioni da quelle indesiderate con un semplice clic.

Registrare videochiamata

Se utilizzi Gmail (ma è un servizio disponibile anche su altre piattaforme), puoi inoltre eliminare automaticamente lo spam proveniente da un determinato indirizzo. Basta andare alla voce Filtri e indirizzi bloccati nel menu Impostazioni, creare un nuovo filtro, inserire l’indirizzo indesiderato alla voce Da e il tuo indirizzo alla voce A e creare il filtro. Puoi anche eliminare in maniera automatica tutte le email già arrivate da questo spammer.

Disattivare spam Gmail

Hai deciso per varei ragioni di disabilitare il servizio di spam Gmail ma non sai come fare? Anche in questo caso bastano pochi e semplici passaggi. Anche in questo caso devi cliccare su Impostazioni e andare a Filtri e indirizzi bloccati. Clicca quindi su Crea nuovo filtro e compila il modulo che ti ritroverai davanti. Dopo aver creato un filtro con questa ricerca conferma cliccando su ok e nel box successivo seleziona la voce Non inviare mai a spam. Quindi concludi con Crea filtro. In questo modo tutte le email provenienti da un determinato indirizzo finiranno nella casella generica e starà a te comprendere se una email può essere condiserata spam o meno.

Di seguito un video che spiega passaggio dopo passaggio come eliminare lo spam dal nostro indirizzo email: