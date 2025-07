Momento davvero particolare per Elettra Lamborghini che è stata protagonista di un siparietto diventato virale con la polizia.

Protagonista ben presto di un programma su Rai 2, Elettra Lamborghini si è presa la scena per un video da lei pubblicato sui social e diventato ben presto virale. La nota cantante e ereditiera, infatti, si è mostrata in macchina con la “pulla” come l’ha chiamata lei, ovvero la polizia. Ma tranquilli, nessun problema, solo un momento di ilarità durante un trasporto speciale.

Elettra Lamborghini in auto con la polizia

Con una simpatia e ironia davvero travolgenti, Elettra Lamborghini si è presa la scena sui social in queste ore con un filmato che ha fatto registrare un vero e proprio boom di like, commenti e visualizzazioni. L’ereditiera, infatti, si è mostrata in auto con la polizia nelle ultime ore per un motivo molto speciale.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

La Lamborghini era tra gli ospiti attesi allo Stadio del mare di Pescara nelle scorse ore dove è andata in scena la terza edizione della Notte dei serpenti 2025, il concertone ideato da Enrico Melozzi, che porta sul palco l’identità artistica e musicale abruzzese. Presumibilmente per arrivare alla location, l’ereditiera ha scelto appunto un passaggio “speciale”: quello della polizia.

La gag virale: il video

“Ciao ragazzi sono qui con la ‘pulla’”, ha detto Elettra nel video pubblicato su TikTok. “Io sono molto amichevole con la pulla perché in realtà sono buoni. Se tu mi tratti bene, loro ti trattano bene, no? Non c’è niente di cui aver paura, a meno che non hai la droga. Ma io non ce l’ho la droga“, ha detto ridendo ancora la donna chiedendo poi al maresciallo se potesse prestarle il cappello per vedersi. La gag è diventata presto virale scatenando una valanga di reazioni e facendo diventare la clip tra le più viste della giornata.