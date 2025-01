Eleonora Giorgi affronta il tumore al pancreas. Il figlio Andrea Rizzoli racconta il loro legame: “Non ci sono buone notizie”.

L’attrice Eleonora Giorgi prosegue la sua lotta contro il tumore al pancreas, ma nessuna buona notizia all’orizzonte.

Dopo la diagnosi di un tumore al pancreas, le sue condizioni sono peggiorate, come evidenziano i risultati dell’ultima TAC. In un’intervista la Giorgi ha condiviso la sua scelta di evitare cure palliative intrusive per continuare a vivere ogni giorno con intensità, senza rinunciare alla qualità della vita.

Andrea Rizzoli: “Ci godiamo ogni istante con mamma”

A raccontare il lato più intimo della lotta di Eleonora Giorgi è il figlio Andrea Rizzoli, che nel suo libro Non ci sono buone notizie ha descritto l’ultimo anno come “Il più bello, nonostante tutto“.

Andrea ha rivelato: “Non possiamo fare nulla per allungare il tempo che le resta, ma faremo di tutto per renderlo piacevole. Abbiamo vissuto ogni istante con un’intensità prima inimmaginabile e continueremo così fino all’ultimo giorno“.

Eleonora Giorgi

Nel libro, Rizzoli condivide anche ricordi della sua infanzia, come l’episodio in cui, da bambino, chiese alla madre di non andare sul set e di trascorrere la giornata insieme. Quel giorno andarono alla Galleria Borghese, un ricordo che ha lasciato un segno indelebile nel loro rapporto.

Paolo Ciavarro e il sostegno della famiglia

Andrea ha sottolineato il ruolo fondamentale del fratello Paolo Ciavarro in questi mesi difficili. “Siamo complementari, senza di lui non avremmo affrontato tutto con questa forza. E suo figlio Gabriele è una vera medicina per nostra madre“, ha dichiarato.

Eleonora Giorgi ha espresso qualche rammarico per non aver lasciato una casa ai suoi figli, ma Andrea ha ribattuto: “Ognuno deve essere artefice della propria fortuna“.

La storia di Eleonora Giorgi e dei suoi figli dimostra la resilienza e l’amore incondizionato di questa famiglia che, nonostante il momento difficile, si gode ogni istante di felicità.