Dopo 20 giorni di silenzio Eleonora Giorgi è tornata a mostrarsi sui social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

“Eccoci, sono tornata. Vi avevo lasciato il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo la ferale notizia di questo tumore al pancreas. La prima chemio è stata fatta, è stata dura, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta. Oggi dopo diciotto giorni per la prima volta mi sono truccata, pettinata, sono addirittura andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Insomma si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima”.

Eleonora Giorgi come sta: la chemioterapia

Eleonora Giorgi ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo che, nei giorni scorsi, è stata costretta a sottoporsi alla sua prima seduta di chemioterapia. La celebre attrice sta combattendo contro un tumore che, fortunatamente, sarebbe operabile.

Sui social in tanti le hanno manifestato la loro solidarietà e il loro calore, e sono impazienti di saperne di più su di lei e sul suo stato di salute. “Ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori”, ha confessato lei a Verissimo dopo aver annunciato la sua malattia. Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni e le hanno fatto i loro auguri via social.