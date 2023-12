Chiara Ferragni ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia dopo lo scandalo dei pandori Balocco.

Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di critiche e da un vero e proprio scandalo a causa del caso della sua “falsa beneficenza” con i pandori Balocco. L’influencer nelle scorse ore è stata intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro. In merito alla vicenda lei è tornata a ribadire le sue posizioni affermando:

“Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico”, e ancora: “L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza”.

Chiara Ferragni: il tapiro di Striscia

Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo lo scandalo della “falsa beneficenza” con i Pandori Balocco ed è tornata a ribadire che d’ora in avanti non mischierà più le sue attività di solidarietà a quelle commerciali.

Sui social intanto si sta per abbattere una nuova bufera contro l’influencer a causa delle Uova di Pasqua e delle altre attività commerciali legate alla beneficenza da lei svolte in passato (e in cui sembra aver agito con lo stesso modus operandi dei Pandori). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?