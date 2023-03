Elenco Stati USA: i 50 Stati che formano la federazione degli Stati Uniti d’America, dall’Alabama al Wyoming.

Che gli Stati Uniti d’America siano una federazione lo sanno tutti. Ma in pochi conoscono tutti e cinquanta gli Stati che formano gli USA. Se alcuni sono infatti famosissimi, come la California o la Florida, altri spesso vengono dimenticati, altri ancora sono addirittura immaginati da molti come degli Stati autonomi. D’altronde, una nazione giovane come gli USA ha trovato la sua attuale configurazione non da molto tempo. Gli Stati sono infatti diventati 50 solo il 4 luglio 1960. Scopriamo insieme l’elenco degli Stati USA, formato da cinquanta entità subnazionali, cui si aggiungono il Distretto di Columbia (in cui è presente la capitale Washington D.C. e i territori statunitensi (isole e arcipelaghi tra i Caraibi e il Pacifico).

Alla scoperta dei paesi americani

La storia degli Stati Uniti è iniziata con le famose tredici colonie dell’East Coast, le prime a riunirsi sotto un’unica confederazione per poter rafforzare la propria posizione a livello internazionale. Le tredici colonie adottarono però la Costituzione degli Stati Uniti solo dopo la guerra d’indipendenza, ratificandola nel 1789, dando vita alla confederazione più importante del mondo per come la conosciamo ancora oggi.

Uno dopo l’altro, dalla fine del Settecento, sono quindi entrati a far parte degli USA i famosi cinquanta Stati, che hanno portato alla creazione della bandiera americana per come la conosciamo oggi, formata appunto da cinquanta stelle e da tredici strisce, in ricordo delle originarie tredici colonie. Ma come funzionano i paesi americani? Condividono con il governo federale la sovranità. Non a caso, un cittadino statunitense è al contempo cittadino americano e cittadino del singolo Stato.

Tutti i 50 Stati americani

Gli Stati americani sono molto diversi tra loro. Ognuno ha le sue caratteristiche uniche, la propria cultura, storia e geografia. Ci sono stati come la Florida, con le sue spiagge sabbiose e il clima tropicale, e New York, con la sua vita urbana frenetica. Sulla West Coast, ci sono stati come la California, con le sue spiagge, le sue montagne e Hollywood. Gli Stati del Midwest, come l’Illinois e il Wisconsin, sono conosciuti per i loro campi di mais. Gli Stati del sud, come il Texas e la Louisiana, sono noti per la loro cucina regionale, la musica jazz e il blues.

Insomma, ogni Stato va conosciuto e rispettato. Ecco l’elenco completo di tutti e cinquanta, con le rispettive capitali:

– Alabama (Montgomery)

– Alaska (Juneau)

– Arizona (Phoenix)

– Arkansas (Little Rock)

– California (Sacramento)

– Carolina del Nord (Charlotte)

– Carolina del Sud (Columbia)

– Colorado (Denver)

– Connecticut (Hartford)

– Dakota del Nord (Bismark)

– Dakota del Sud (Pierre)

– Delaware (Dover)

– Florida (Tallahssee)

– Georgia (Atlanta)

– Hawaii (Honolulu)

– Idaho (Boise)

– Illinois (Springfield)

– Indiana (Indianapolis)

– Iowa (Des Moines)

– Kansas (Topeka)

– Kentucky (Frankfort)

– Louisiana (Baton Rouge)

– Maine (Augusta)

– Maryland (Annapolis)

– Massachussetts (Boston)

– Michigan (Lansing)

– Minnesota (Saint Paul)

– Mississippi (Jackson)

– Missouri (Jefferson City)

– Montana (Helena)

– Nebraska (Lincoln)

– Nevada (Carson City)

– New Hampshire (Concord)

– New Jersey (Trenton)

– New York (Albany)

– Nuovo Messico (Santa Fe)

– Ohio (Columbus)

– Oklahoma (Oklahoma City)

– Oregon (Salem)

– Pennsylvania (Harrisburg)

– Rhode Island (Providence)

– Tennessee (Nashville)

– Texas (Austin)

– Utah (Salt Lake City)

– Vermont (Montpelier)

– Virginia (Richmond)

– Virginia Occidentale (Charleston)

– Washington (Olympia)

– Wisconsin (Madison)

– Wyoming (Cheyenne)

