Elenco fiori dalla A alla Z: tutti i nomi dei fiori che esistono sul nostro pianeta, non solo in Italia, dai più famosi ai più rari.

Ma quanti fiori esistono? Domanda lecita, anche se molto complicata. Tutti conosciamo viole, violette, garofani, rose, ciclamini, margherite e via dicendo. Si tratta di fiori famosi, che abbiamo spesso sotto gli occhi, che crescono praticamente ovunque e che fanno parte della nostra vita quotidiana. Un elenco dei fiori dalla A alla Z comprende però anche moltissime varietà meno conosciute, o che magari non abbiamo mai sentito nominare. D’altronde, per ogni fiore esistono diverse tipologie, diverse specie e diverse varietà che rendono un elenco davvero esaustivo praticamente impossibile! Se vuoi avere però un elenco completo delle principali piante da fiori, in questo articolo potresti trovare ciò che cerchi.

Nomi di fiori: una lista completa

Nessuno conosce tutti i fiori del mondo, nemmeno gli esperti di botanica. Questo perché ogni giorno è possibile scoprirne di nuovi, magari in qualche angolo remoto del nostro pianeta. Possiamo però riassumere in vari schemi ed elenchi le principali varietà di fiori al mondo, i grandi ordini e le grandi famiglie che racchiudono al proprio interno tante sottospecie che differiscono a volte non solo per il colore, ma anche per forme, dimensioni e così via.

Ma perché è così importante conoscere i fiori? Ovviamente per poter fare dei doni che abbiano un significato speciale. Come sappiamo, ogni singolo fiore si ricollega infatti a storie e tradizioni diverse. Non è un caso se, comunemente, doniamo rose rosse alle persone che amiamo e riserviamo i crisantemi per salutare i nostri cari defunti. Ogni fiore può essere interpretato diversamente a seconda delle culture che lo hanno adottato, ed è importante per questo studiarne la storia, soprattutto se ne diventiamo appassionati.

Allo stesso tempo, dobbiamo anche realizzare che può essere molto utile avere conoscenza dei fiori meno famosi, quelli che non riusciremmo a riconoscere davanti al banco di un fioraio, anche per evitare di farci ‘truffare’ da qualche male intenzionato. Insomma, esistono varie ragioni per conoscere i fiori. In teoria è possibile dividerli per varietà, per luoghi in cui crescono, per colori. Ma in questo articolo abbiamo scelto, più semplicemente, di riportare i fiori in ordine alfabetico, per rendere più semplice la ricerca della singola tipologia.

Elenco fiori: ecco i principali

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, un elenco che sia esaustivo al cento per cento richiederebbe un aggiornamento quasi in tempo reale. Qui di seguito abbiamo però riportato tutte le principali specie di piante da fiori che esistono al mondo:

– Abelia

– Achillea

– Acidanthera

– Aconito

– Agapanto

– Alisso

– Altea

– Alyssa

– Amaranta

– Amarilli

– Amarillide

– Anemone

– Angelica

– Aquilegia

– Arnica

– Artemisia

– Aster

– Azalea O Rododendro

– Begonia

– Bella Di Notte

– Biancospino

– Bocca Di Leone

– Brionia

– Bucaneve

– Calendula

– Calla

– Camelia

– Campanula

– Caprifoglio O Madreselva

– Cardo

– Cassia/Cassio

– Chionodoxa

– Ciclamino

– Cistus

– Clematide

– Clivia

– Crinum

– Crisantemo

– Croco

– Dafne

– Dalia

– Datura

– Dicentra (Cuor Di Maria)

– Echium

– Edelweiss

– Elleboro

– Emerocallide

– Erba trinità

– Erica

– Escolzia

– Fiordaliso

– Fresia

– Fucsia

– Gaillardia

– Gardenia

– Garofano

– Gazania

– Gelsomino/Gelsa

– Genziana

– Gerbera

– Giacinta/Giacinto

– Giglio

– Gigliola

– Ginestra

– Girasole

– Gladiolo

– Hoya

– Ibis

– Lantana

– Laura

– Lavanda

– Lilia

– Lina/Lino

– Loto

– Madreselva o Caprifoglio

– Magnolia

– Malva

– Margherita

– Melissa

– Miltonia

– Mimosa

– Mirtilla

– Muscari

– Narciso

– Non ti scordar di me

– Oleandro

– Orchidea

– Ortensia

– Papavero

– Peonia

– Primula

– Ranuncolo

– Rododendro o Azalea

– Rosa

– Sabina

– Saponaria

– Silene

– Stella Alpina

– Surfinia

– Tarassaco

– Tulipano

– Viola

– Violetta

– Zinnia

