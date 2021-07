Un elenco balli di gruppo è quello che ci vuole quando si ha intenzione di iscriversi ad un corso di danza: vediamo quali sono i più famosi.

Quali sono i balli di gruppo più in voga del momento? Dalla macarena a I Watussi, passando per El tipitipitero: scopriamo l’elenco degli stili di danza più famosi di sempre, le relative canzoni e il motivo per cui ballare non fa solo bene al corpo, ma anche all’anima.

Elenco balli di gruppi: quali sono i più famosi

Chiamati anche social dance, i balli di gruppo sono nati in tempi piuttosto recenti. Il motivo? Semplice, la voglia di aggregarsi e divertirsi muovendo qualche passo di danza senza troppe pretese. Non a caso, i diversi ‘stili’ hanno preso il nome dai brani musicali che si prestano per ‘coreografie di massa’. Pensate a El Pam pam oppure al Limbo, al Sirtaki, al Meneahito o alla cara Macarena: i titoli balli di gruppo vengono dalla melodia stessa. La loro diffusione si fa risalire agli anni Sessanta, quando canzoni come Let’s Twist Again di Chub Checker o I Watussi di Edoardo Vianello hanno iniziato a farsi conoscere. Da quel momento fino ai giorni nostri, considerando il successo che queste musiche riscuotevano nelle balere, sono nate tantissime altre canzoni e altrettanti passi di danza.

Generalmente i balli di gruppo famosi si dividono in due tipi: quelli che si ispirano alle musiche dei balli di coppia come Samba, Cha Cha Cha, Mambo e Merengue, e quelli creati su musiche apposite come Hully Gully, Twist, Macarena, Tiburon, El Pam Pam, Vuelta, El Tipitipitero e tanti altri.

Balli di gruppo: lista e canzoni

A partire dal 1995, tutti i balli di gruppo sono stati riconosciuti dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) come categoria amatoriale. Questo tipo di danza non fa soltanto bene al corpo, ma anche alla mente. Ballando in gruppo, inoltre, si ha meno paura di sbagliare e ci si lascia trasportare dalla ‘corrente’. Per quel che riguarda le canzoni balli di gruppo, sono queste che, come sottolineato, spesso danno il nome al relativo stile. Ovviamente, sono tantissimi, ma quelli più famosi sono: