Elena Santarelli ha postato su Instagram una foto al mare, qualcuno ha criticato la sua ‘magrezza’ e la donna ha risposto per le rime.

Tutto è partito da un post condiviso sui social. Non che sia la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo sia attaccato per un qualunque motivo, ma stavolta Elena Santarelli toccata nel vivo ha replicato. Il motivo? La donna è stata giudicata troppo con magra: un commento piuttosto superficiale considerato quello che la showgirl ha dovuto passare nell’ultimo periodo a causa della malattia del suo piccolo Giacomo. “Il dolore mi ha prosciugato”, ha detto la Santarelli rispondendo al commento, e tornando a parlare dell’orribile periodo attraversato dopo aver scoperto che il figlio fosse affetto da tumore.

Elena Santarelli criticata su Instagram: la risposta

“Tesoro se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata. Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36”, così inizia il messaggio di replica di Elena Santarelli a chi l’aveva giudicata magra.

“Anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, però se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare poi se volete pensare altro siete liberi. La mente viaggia”.

Questo il post “criticato” da questo utente:

Il dolore per il piccolo Giacomo, poi guarito

Poi su Giacomo, nella controrisposta all’utente che non si è accontentato di quanto detto da Elena Santarelli: “Ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre del 2017, a mio figlio Giacomo hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Pochissimi mesi fa ha finito la chemio”.

“Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri. Il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugato. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo. Pur mangiando non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata”.

A “Non disturbare”, Elena aveva confessato di aver voluto vedere il tumore del figlio.

