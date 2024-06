Indiscrezione sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nuovo ruolo per Elena D’Amario. Ecco chi le lascerebbe il posto.

Amici 23 si è praticamente appena concluso ma già si susseguono i rumors per quanto concerne la prossima edizione. Pare, infatti, che potrebbero esserci delle importanti novità, almeno per quanto riguarda i ballerini professionisti e gli insegnanti di danza. Nello specifico, molto interessante l’indiscrezione sul ruolo di Elena D’Amario…

Amici, nuovo ruolo per Elena D’Amario

Da tempo Elena D’Amario è diventata una figura importantissima per i ragazzi della scuola di Amici e, ovviamente, in modo particolare per i ballerini. La ragazza, ex allieva della scuola, ha fatto una grandissima carriera dopo aver partecipato al talent. Le sue abilità sono state riconosciute ai massimi livelli e l’hanno portata a danzare negli spettacoli e nei corpi di ballo più importanti in Italia e nel mondo. Ecco perché Maria De Filippi potrebbe pensare per lei ad una sorta di “promozione” sul campo. da ballerina a insegnante.

Emanuel Lo saluta il talent?

in questo senso a lasciare il posto alla D’Amario potrebbe essere Emanuel Lo. Infatti, sebbene alcuni altri rumors avessero parlato del potenziale addio di Raimondo Todaro, adesso è l’altro professionista della danza ad essere stato messo in dubbio. La voce è stata riportata da Blasting News che ha scritto, come ripreso da diversi altri media: “Qualora il maestro di hip-hop non dovesse essere riconfermato nella commissione interna della nuova stagione del talent-show si dice che a sostituirlo potrebbe essere Elena D’Amario, ex allieva e ballerina professionista del programma da tanti anni”.

A questo punto non resta che attendere novità a tal proposito. Nel caso in cui questo cambio fosse confermato, ad occuparsi degli studenti di Amici saranno, per il canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini mentre per la danza Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e, appunto la new entry D’Amario.